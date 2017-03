Landslagsstjärnan om frysboxen i MLS: ”Ville tvinga mig att släppa lönen”

Foto: Olof Ohlsson

GÖTEBORG. Han är IFK Göteborgs mest meriterade nyförvärv på många år.

Men nu ska Mix Diskerud, 26, nystarta karriären i Blåvitt efter att ha blivit utfryst i nio månader i storsatsande MLS-laget New York City FC.

– Det blev kyligt när de ville få mig att släppa min lön och säga upp kontraktet, säger den amerikanske landslagsstjärnan i en längre intervju med Sportbladets Michael Wagner.

Regnet öser ned över nya Ullevi och det är riktigt ruggigt i luften, men i benen spritter det på IFK Göteborgs sena nyförvärv Mix Diskerud.

För ett par veckor sedan landade mittfältaren i Göteborg på ett låneavtal efter segdragna förhandlingar med hans klubb, New York City FC .

Norskamerikanen, uppvuxen i Oslo med norsk pappa och amerikansk mamma, är stortalangen som valde det amerikanska landslaget och efter ett par säsonger med Rosenborg hamnade i nystartade och storsatsande New York City FC, ägt av Manchester City och baseballaget New York Yankees.

Längtar efter premiären

Efter 1,5 säsong som given i NY Citys startelva hamnade Diskerud i kylan och hade inte spelat en tävlingsmatch sedan 15 juni före inhoppet i Svenska Cupen-kvarten mot IFK Norrköping i mitten av mars.

Nu är det en brett leende Mix Diskerud som mer än längtar efter allsvensk premiär mot Malmö FF på lördag.

Är du redo för 90 minuters spel?

– Absolut!

– Min kropp är lättränad. Jag har tränat på bra och kört lite extraträning, säger han till Sportbladet när vi slår oss ned på Kamratgården.

På egen hand eller med klubben?

– Både och. Vi har folk i IFK som hjälpt mig att köra extra. Sedan har jag varit ute och sprungit på egen hand.

Var?

– Runt Avenyn bland annat… Det finns några parker runtomkring och bort mot Vasastan. Nu vet jag var biblioteket ligger, konstmuséet, biograferna. Det är ett bra sätt att lära känna stan.

Har du hunnit göra något utanför fotbollen?

– Jag var med några i laget på hockeyn i Scandinavium i onsdags. Det var extremt spännande och bra. Det var ett enormt tryck.

– Jag har varit och sett NY Rangers i New York en hel del gånger, men det här var en helt annat grej. Folk stod och upp och hoppade och sjöng. Det är lite vad jag hört från svenskar jag spelat med och svenska tränare om hur publiken är i allsvenskan också.

Värvad – mitt under matchen

Som 18-åring med några ungdomslandskamper för Norge värvades han till USA:s landslag.

Hur gick det till?

– Jag spelade en turnering i Mexiko med mitt gamla juniorlag från Stabaek. När jag skulle slå en hörna kom en amerikansk landslagstränare bort mot mig när jag la upp bollen, alltså mitt under matchen, och ropade: ”Hey, is it right what I hear that you have an american passport?”

– Jag hade spelat bra och var på bra humör och svarade direkt: ”Yes, and proud of it”. Senare på kvällen fick jag en fråga om att spela för USA:s U20-landslag och tackade ja, säger Mix Diskerud.

Ett år senare, 2010, debuterade den norskamerikanske mittfältaren i USA:s A-landslag. Diskerud var med och kvalade USA till VM 2014, fanns med i VM-truppen men fick ingen speltid i Brasilien.

Årslön: 7 miljoner kronor

Ett halvår senare värvades han, som gjort 38 landskamper och 6 mål (i nivå med en Albin Ekdal eller Jimmy Durmaz) från Rosenborg till New York City FC som så kallad designated player med en officiell årslön på sju miljoner kronor i det nystartade MLS-laget.

Diskerud var given i startelvan bredvid stjärnor som David Villa, Andrea Pirlo och Frank Lampard.

Lyckan varade i 1,5 år, till förra sommaren. Då ville New York City FC satsa på andra högavlönade spelare. Diskerud hamnade i frysboxen.

Hur känner du kring vad som hände i New York City under hösten när du inte fick spela något? Blev du utfryst som det påstås i några amerikanska artiklar?

– Ja, utfryst är kanske ett riktigt uttryck. Men jag fick cykla mycket på ergometercykeln då för att hålla värmen… (stort leende)

– Så, ja, det blev kallt och kyligt för att påverka mig och kanske motivera mig att släppa min lön och säga upp mitt kontrakt. Jag har ganska mycket betalt och MLS har regler som säger att alla spelare som inte är designated players måste rymmas inom en ganska begränsad budget. Då blev någon som tjänade mindre än tio procent av min lön, men också DP:s som kan tjäna 1000 procent mer än mig. Med sådana regler blir lagsammansättningen än helt annan än i resten av fotbollsvärlden.

– Men jag kände mig inte utfryst av de som faktiskt jobbar i och runt klubben. NY City:s fans har också varit fantastiska. Under den tuffa tiden fick jag bara mer motivation, speciellt när det var så många runt laget och andra spelare som viskade ”stå på dig Mix”.

Vill tillbaka till New York

– Det har varit helt fantastiskt att uppleva hela projektet kring New York City FC. Att vara med ägarna och bygga upp en klubb från ingenting. Jag är stolt över över det vi åstadkommit. Lyckas jag behålla optimismen och värmen så kanske jag tinar upp någon förfrusen själ. Jag är fortfarande motiverad att komma tillbaka på planen igen i en blå Etihad-tröja och fullfölja avtalet som båda parter kom överens om. New York City FC är på väg att bli en fantastisk klubb.

Vad hoppas du åstadkomma för dig själv med tiden i IFK Göteborg?

– Jag är en lagspelare. Jag hoppas kunna hjälpa laget till en så hög tabellplacering som möjligt och – Inshallah (om Gud vill) – så kanske vi får en del Europacupmatcher också.

Låneavtalet sträcker sig till slutet av sommaren. Hans amerikanska klubb betalar även lönen fortsättningsvis och IFK Göteborg en lånekostnad för mittfältaren.

– Efter 27 augusti är jag New York Citys spelare igen. Just nu är det full fokus på IFK Göteborg. Vi har inte spelat en match i allsvenskan än och då är det för tidigt att prata om vad som kommer hända med mig senare i år.

Chocken: Göteborgsvädret...

Vad vill du bidra med på planen?

– Jag hoppas jag kan vara limmet som håller ihop laget. Alltså, sätta mina medspelare i bra positioner, bidra både offensivt och defensivt. Folk brukar säga att jag är bollskicklig. Mads Albaek är en så skicklig medspelare att vi borde få det att fungera – även om jag förstår hans danska bättre än han min norska…

Något som överraskat dig hittills i Sverige?

– Vädret! Att det skulle vara så regnigt. Blöteborg.

Du är ändå halv norrman…

– Resten har varit bra. Det är väldigt lätt att komma in i laget. Det är ett sammansvetsat men inbjudande gäng. Det träffar man inte alltid på i fotbollsvärlden – att folk vill hjälpa till att bygga upp varandra. Det känns väldigt positivt, säger Mix Diskerud.