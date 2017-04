Forsbergs vackra assist

Emil Forsberg fortsätter att vara magnifik i bundesliga.

Mot Mainz gjorde han två assist.

Den första framspelningen var en utsökt klack till Marcel Sabitzer.

Fantastisk klackassist av Emil Forsberg när Leipzig tar ledningen https://t.co/aiEkSjlWNC

Emil Forsberg fortsätter att briljera i bundesliga. Mot Mainz - där RB Leipzig vann med 2–0 - blev det två nya poäng för mittfältaren.

25-åringen stod för två assist och har nu stått för 21 poäng den här säsongen.

Snygg klackpassning av Forsberg

Marcel Sabitzer nickade in 1–0 till RB Leipzig i början av andra halvlek. Han fick ett ypperligt läge efter att Forsberg stått för en briljant framspelning - med klacken. Med ryggen mot straffområdespunkten klackade han in bollen till Sabitzer som nickade in bollen.

Forsberg stod för en ny assist när han slog en hörna som Timo Werner nickade in till 2–0.

25-åringen har gjort åtta mål och tretton assist den här säsongen.

Med kvarten kvar fick Forsberg lämna matchen. Naby Keita ordnade 3–1 i den 81:e minuten.

