”Monstret” en nyckel för Lindelöfs dröm

Kan blåsa svenska klubben på 100 miljoner

Jorge Mendes i centrum för kaoset kring Victor Nilsson Lindelöf. Foto: TT

Det som utifrån ser ut att vara en enkel operation har förvandlats till ett krig om pengar på fotbollens laglösa spelarmarknad.

I centrum för kaoset kring Victor Nilsson Lindelöf?

Mannen kallad ”monstret” som slugare än någon annan spelat till sig miljarder i fotbollens Hela havet stormar.

När Benfica nyligen flög till Manchester för att försöka slutföra Victor Nilsson Lindelöfs övergång till United hade president Luis Filipe Vieira och Lindelöfs agent Hasan Cetinkaya enligt brittisk press sällskap av en tredje man. Han heter Jorge Mendes, har jämförts med ett monster och är världsfotbollens kanske allra mäktigaste spelare.

Men vad gjorde han där?

Miljön var visserligen bekant för 50-åringen som sedan sitt genombrott som agent åt Cristiano Ronaldo vid övergången från Sporting Lissabon till Manchester United 2003 har hjälpt den engelska klubben att värva bland andra dåvarande supertalangen Anderson från Porto, Nani från Sporting Lissabon, Radamel Falcao från Monaco, Angel di Maria från Real Madrid och senast tränaren José Mourinho. Han hade under en period så stort förtroende hos den engelska klubben att han 2010 lyckades övertala dåvarande managern Sir Alex Ferguson att frångå alla sina principer och värva Bebé från portugisiska Vitória de Guimarães utan att ha sett den portugisiske anfallaren spela en enda minut.

AP Foto: Jorge Mendes och Falcao.

Tog 32 miljoner själv

Men samtidigt som portugisen drivit sin agentverksamhet där han företräder fotbollsspelare har han också hyrt ut sig själv som rådgivare till samma klubbar han förhandlat med och dessutom ingått avtal där han via olika företag köpt ägardelar i sina egna spelare. På så sätt har Jorge Mendes kunnat förhandla spelaraffärer där han företrätt spelaren, köpande klubb, säljande klubb och ett tredjepartsägande företag.

Ett avancerat Hela havet stormar där just Bebé är ett exempel. Innan portugisens övergång till United hade Mendes själv köpt 30 procent av ägandet i spelaren och tog därför 32 av de 83 miljonerna United betalade. Men det är ändå bara en droppe i havet jämfört med vad agenten tjänat på Radamel Falcaos karriär.

2009 betalade bolaget Doyen Sports (där Jorge Mendes har en nyckelroll) 55 procent av transfersumman för att flytta Radamel Falcao (som Mendes representerar) från River Plate till Porto mot en lika stor ägarandel i anfallaren. En ägarandel företaget behöll vid vidareförsäljningen till då konkurshotade Atlético Madrid som 2011 kunde värva Falcao med hjälp av ett ekonomiskt lån från Doyen.

2013 var det sedan dags för utdelning när Monacos nye ägare Dmitry Rybolovlev anlitade Mendes för att göra det lilla furstendömets stolta fotbollsklubb till en rejäl titelutmanare. Jorge Mendes ordnade Falcao (som han då var både rådgivare för och ägare i) mot att Rybolovlev betalade 550 miljoner kronor i övergångssumma. Pengar där över 50 procent alltså landade hos företaget Doyen Sports som Mendes också hade intressen i.

När Rybolovlev sedan ville montera ner den kostsamma truppen skickade agenten över välbetalde Falcao till sina kompisar i Manchester United innan lånekarriären fortsatte hos Chelsea med dåvarande tränaren José Mourinho. Båda nära samarbetspartners till Mendes som också fick bra betalt för sin del i affärerna. Utöver den del av Falcaos lön 50-åringen också hade rätt till alltså.

Så stort inflytande har Jorge Mendes över Manchester United och José Mourinho som nu alltså står tillsammans på ena sidan i förhandlingarna om Victor Nilsson Lindelöf. Ännu större inflytande har Mendes över den säljande klubben Benfica som står på andra sidan.

Stod bakom 68 procent av alla affärer

Under åren 2001–2010 var Jorge Mendes inblandad i 51 procent av Benficas spelaraffärer. Siffrorna för konkurrenterna Porto (70 procent) och Sporting Lissabon (78 procent) var ännu högre och totalt stod superagenten för 68 procent av de transferintäkter de tre största portugisiska klubbarna drog in under tioårsperioden. Då talar vi om försäljningar värda totalt 4,8 miljarder kronor.

Mendes är så produktiv för portugisiska klubbar att han jämförts med en ren exportvara för Portugal (vid sidan av olja, läder och mineralprodukter) men det är inte alla som är nöjda. När Bruno de Carvalho tog över som president för Sporting Lissabon 2013 började han genast att styra bort ”legosoldaten” och ”monstret” Jorge Mendes från klubbens verksamhet. Då hade tre olika företag (alla med Mendes som direkt inblandad rådgivare) köpt ägarandelar i åtta av klubbens spelare – flera gånger via avtal som skrevs när Mendes samtidigt agerade agent åt spelarna vid kontraktsförlängningar där premissen var att spelaren bara skulle skriva under om företagen också fick investera.

Bruno de Carvalho jämförde situationen med utpressning och anmälde Jorge Mendes till Fifa men inget kom av den utredningen heller. Sedan dess har Fifa förbjudit tredjepartsägande i spelare men också frånsagt sig allt ansvar för att kontrollera spelaragenternas agerande.

The Guardians granskning 2014 visade också att Jorge Mendes fortsatt i sin roll som rådgivare åt tredjepartsägare även efter Fifas förbud. Fifa ville då inte kommentera uppgifterna eller agentens misstänkta brott mot fotbollsförbundets förbud mot intressekonflikter. Det senare är samtidigt en regel som parterna enkelt kan friskriva sig ifrån – vilket också regelbundet sker i Sverige .

Det är i den här världen full av giriga parter och helt utan övervakning som Victor Nilsson Lindelöf nu befinner sig. Han är handelsvaran som Benfica, Jorge Mendes, hans egen agent och Västerås SK alla hoppas få en rejäl del av kakan för. Som Sportbladet rapporterat om är också fulspelet redan igång då Benfica försökt baka in högerbacken Nelson Semedo i avtalet för att försöka slippa betala de 80–90 miljoner kronor Västerås SK anser sig ha rätt till.

Det är också den portugisiska klubben som kopplat in Jorge Mendes i affären. Allt för att försöka kräma ur varenda möjlig krona ur övergången.

Pontus Orre Foto: Victor Nilsson Lindelöf, Zlatan Ibrahimovic och Pontus Jansson.

Orimlig press på Nilsson Lindelöf

Det är därför ingen bekväm stol Victor Nilsson Lindelöf nu sitter på – klämd mellan flera olika intressenter som alla ser honom som en potentiell ekonomisk jackpott. Hur ska Victor Nilsson Lindelöf till exempel agera om Jorge Mendes, med sina goda kontakter i både Manchester United och Benfica, övertygar parterna att genomföra blåsningen mot Västerås? VSK skulle i det fallet inte ha någonting att säga till om samtidigt som köpande och säljande klubb skulle kunna dela på den svenska klubbens andel och spara respektive tjäna 50 miljoner kronor i en stöt (innan Mendes ska ha sin andel förstås).

Om ni tror att Fifa skulle agera i ett sådant fall tror ni fel. Det har vi sett för många exempel på. Istället skulle det vara helt upp till Victor Nilsson Lindelöf själv att bestämma.

Skriva på kontraktet, öka sin lön med 1650 procent och få spela för drömklubben Manchester United men blåsa sin moderklubb på en unik möjlighet i svensk fotboll. Eller säga nej för VSK:s skull, bli blåst på sin drömflytt och samtidigt riskera att göra sin nuvarande arbetsgivare rejält förbannad.

Det är inget val en 22-årig kille ska behöva göra.

Samtidigt som allt fler tekniska hjälpmedel införs för att upprätthålla ordningen på planen har fotbollen tappat hela regelboken utanför linjerna. Jag är fortfarande tämligen övertygad om att Victor Nilsson Lindelöf kommer spela för Manchester United men jag är lika oroad att en liten svensk klubb kommer stå kvar som den stora förloraren när han väl debuterar.

För när stolarna har fördelats kan Västerås SK stå utan. Jorge Mendes? Han kommer sitta på minst två av dem.