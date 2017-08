Oavgjort i Skånederbyt – efter jättetabben

Trelleborgs FF hade 1–0 och hoppades kunna klättra upp på tredjeplatsen.

Då stod Marko Johansson, 19, för en jättetabbe i Skånederbyt hemma mot Helsingborg.

Målvakten missbedömde ett inlägg och sjönk sedan ner med ansiktet i gräset.

Två lag i jakten på en allsvensk plats – i kampen om vem som är näst bäst i Skåne efter Malmö FF.

På förhand var Skånederbyt mellan Trelleborgs FF och Helsingborg IF något alldeles extra.

– En mycket viktig match, sa HIF:s Lumala Abdu i en lång intervju med Sportbladet inför drabbningen.

Och visst syntes det.

Klassmål

Efter en match med mycket känslor och bra tryck från publiken fick lagen till slut nöja sig med 1–1 efter att ha dominerat varsin halvlek.

Formstarka TFF, med sex segrar på sju matcher inför matchen, tog tag i taktpinnen direkt, dominerade den första halvleken och tryckte in 1–0 genom Dino Islamovic i den 41:a minuten. Anfallaren vände snyggt bort sin gubbe i straffområdet och placerade in bollen i bortre hörnet.

– Jag tunnlade första gubben, fintade bort andra och placerade in den i bortre, säger Islamovic om sitt fjärde mål på tre matcher, till C More.

– Jag har bara gått ut och njutit, spelat fotboll. Det var tuffa närkamper, men vi hade bra kontroll. Jättebra publik och bra bortastöd. Det var kul, fortsätter anfallaren, som dessutom hade haft halvlekens vassaste läge bara minuterna innan 1–0-målet.

Men HIF kom tillbaka.

Tacka Marko Johansson för det.

”Överraskad”

Hemmakeepern bjöd på en jättetavla när han släppte in en frispark från Darijan Bojanic en bra bit utanför straffområdet i 51:a. Johansson trodde att bollen – ett inlägg? – skulle gå utanför, sträckte upp händerna i luften med gesten ”jag släpper” – men fick se den gå in vid bortre stolpen.

– Jag fick bra skruv, men såg först inte att den gick in. Sen såg jag att alla andra firade och... ja, jag blev också ställd, säger Bojanic i C More.

HIF dominerade sedan stora delar av andra halvlek, men lyckades inte få in något ledningsmål.

Därmed är lagens placering i tabellen oförändrad – TFF fyra och HIF femma, en poäng bakom.