Klart: Skriver på efter jättesuccén

Han blev matchvinnare mot Blackburn och ökade på sin kultstatus hos fansen.

Nu kommer nästa glädjebesked.

Pontus Jansson har skrivit på ett treårskontrakt med Leeds.

Han har bara varit i Leeds United på lån men redan hunnit bli en av lagets allra mest omtyckta spelare.

Pontus Jansson är omåttligt populär bland fansen och fick – redan efter någon månad i klubben – en egen ramsa.

”Pontus Jansson’s magic, he wears a magic hat. And if you throw a brick at him, he’ll head that fucker back” .

– Jag har väl den spelstilen, som attraherar publiken. Jag vill mycket och spelar med hjärtat, sa ”Ponne” till Sportbladet under en landslagssamling i sensommars.

Blev matchhjälte

I onsdagens match borta mot Blackburn blev han än mer omtyckt.

Detta efter att ha klivit fram och avgjort matchen till gästande Leeds fördel med ett nickmål till 2–1 – i den 89:e minuten.

”Bidragit stort”

Nu kommer beskedet.

Den 25-årige svenske landslagsmannen stannar i klubben.

Leeds meddelar på sin hemsida att Jansson skrivit på ett treårskontrakt, som börjar gälla från och med i sommar då hans lån löper ut.

”Pontus har under sin tid i klubben bidragit stort till att vi i dag ligger på en fjärde plats i tabellen” , skriver Leeds på sin hemsida.