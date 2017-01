Hammarby vann årets första träningsmatch på svensk mark

Foto: ANDREAS L ERIKSSON / BILDBYRÅN

Förlust mot Las Palmas - revansch mot Brommapojkarna.

Hammarby vann mot BP med 3–1 i en träningsmatch på Grimsta IP.

– Jag tycker att vi dominerar spelmässigt, säger BP-tränaren Olof Mellberg till C More.

För fem dagar sedan föll Hammarby i årets första träningsmatch mot Las Palmas. Det blev 2–0 för den spanska klubben.

I dag spelade Hammarby årets första match på svensk mark. Då blev det vinst.

Bajen besegrade Brommapojkarna med 3–1.

– Vi startade dåligt i båda halvlekarna. Men under båda två tycker jag att vi spelade upp oss och gjorde det bättre och bättre. Jag tycker att vi gjorde det bra i defensiven, och jag är nöjd med de unga spelarna, säger Hammarby-tränaren Jakob Michelsen till C More.

Två nickmål

Brommapojkarna hade det mesta av bollen, men det var Hammarby som tog ledningen.

Pa Dibba nickade in 1–0 i matchen och sedan utökade försvararen Joseph Aidoo till 2–0 – även det med huvudet.

– En och en halv målchans, men de gjorde två mål, sa BP-tränaren Olof Mellberg till C More i halvtid.

BP reducerade i andra halvlek. Men Arnor Smarason sköt omgående in slutresultatet 3–1 till Hammarby.

”Dominerar spelmässigt”

Brommapojkarna, som tränas av före detta landslagsspelaren Olof Mellberg, tog sig upp från division 1 till superettan i fjol.

– Det är mycket positivt vi kan ta med oss, och en hel del som vi kan förbättra också. Ett bra test för oss. De gjorde mål på extremt få målchanser, de gjorde tre mål, säger Mellberg till C More.

– Jag tycker att vi dominerar spelmässigt. Vi blir lite trötta och gör några byten i andra. VI sätter vårt presspel bra, vi har ett bra bollinnehav. Det känns som vi dominerar försvars- och anfallsspel mot dem. Men det handlar om att göra mål.