Framgångsrik i Sverige – nu ska han lyfta ungt Norge

Martin Sjögren: ”Lite samma uppdrag som i Linköping”





PORTIMAO. Tydlighet var högt prioriterat när de norska spelarna beskrev drömtränaren i landslaget.

Nye förbundskaptenen Martin Sjögren säger själv att hans tydlighet är så väldigt, väldigt tydlig att den blir övertydlig.

– Det är enda sättet att få ihop alla någorlunda i alla fall, säger 39-åringen om den nya utmaningen.

Martin Sjögren har två SM-guld med LDB Malmö 2010 och 2011 och ledde Linköping till guld i fjol.

Efter det lyfte många honom som favorit till att ta över efter Pia Sundhage i sommar – men förbundet valde en annan väg.

Sjögren var sugen på ett landslag och blev glad när det norska förbundet hörde av sig i vad som var hans första erbjudande om ett förbundskaptensjobb.

– Jag är oerhört smickrad och nöjd över att det kom från ett land som är så intressant som Norge. Jag har varit inom klubbfotbollen i väldigt många år och det har blivit ganska bra resultat i de miljöer jag varit i. För min del var det här en helt ny utmaning och du behöver utmana dig själv för att utvecklas i livet. Det har varit jäkligt roligt hittills, säger 39-åringen.

Generationsskifte

Det norska laget har genomgått ett generationsskifte och många av spelarna i truppen som just nu spelar Algarve Cup är i 20-årsåldern. Ett tacksamt läge att komma in i tycker Sjögren som också kan relatera till då han kom in i ett ungt Linköping 2012.

– Man ska inte jämföra så, men det är lite samma uppdrag som när jag kom till Linköping, säger Sjögren.

Martin Sjögren har bara varit förbundskapten i ett par månader men har redan insett den betydligt större utmaningen i att att få ihop alla spelare och spelidén i ett landslag kontra klubblag.

– Tydligheten behöver bli så väldigt, väldigt tydlig att det blir övertydligt. Det är enda sättet att få ihop alla någorlunda iallafall. Vi jobbar med breda penseldrag och de har varit oerhört lyhörda hittills, säger Sjögren.

I Linköping gjorde han bland annat danskan Pernille Harder, 24, till en världsspelare och utvecklade Stina Blackstenius, 21 med flera till landslagsspelare.

I Norge har han redan två av Europas bästa spelare i Ada Hegerberg, Lyon, och skadecomebackande Caroline Graham Hansen i Wolfsburg – 21 och 22 år gamla.

– De är viktiga pusselbitar och viktiga för vår offensiv. Det är härligt att ha tillgång till två så bra spelare. Vi ska hitta ett sätt att utnyttja deras potential till max, säger Sjögren som har lagt mycket fokus på just offensiven.

Norges utmaning liknar där Sveriges tycker förbundskaptenen vars lag haft det tungt i Algarve med 1–1 mot Island, 0–3 mot Spanien och 0–2 mot Japan efter två vinster tidigare i år mot England och Sverige.

– Kollar man traditionsmässigt så har man samma styrkor, även om man inte spelar likadant. Vi behöver bredda kunskapen anfallsmässigt för att inte bli sönderlästa. Göra det mer varierat, säger han.

Beröms av Hegerberg

Stjärnan Ada Hegerberg är nöjd med de första samlingarna med svensken.

– Han är inte norsk utan kommer utifrån vilket kan vara en positiv sak. Han är lugn, positiv och sympatisk men hård med det han vill få fram och utveckla. Det känns spännande och vi har en väldigt bra grupp som vill bli bättre, säger hon.

Redan under första året som förbundskapten väntar ett mästerskap i sommarens EM där Sjögrens Norge skulle kunna ställas mot svenskorna i en kvartsfinal. Sjögren säger att det är en speciell känsla att lämna svensk fotboll.

– Jag har inte funderat så mycket på det men när vi mötte Sverige i La Manga så var det faktiskt lite konstigt innan matchen när man hörde nationalsången, då kändes det så klart lite märkligt. Man kommer alltid på något sätt ha känslan att man vill att det ska gå bra för Sverige. Men när vi väl är här är det 100 procent fokus på Norge och att vinna som är mitt uppdrag, säger han.

Den som vill höra grannlandets ledare spänna musklerna och komma med kaxiga medaljlöften till sommarens mästerskap kan sluta läsa nu. Martin Sjögren är inte den som tror att resultatmål gynnar honom eller hans lag. Han är mer en ledare som talar varmt om processen och det hårda jobbet mot en utveckling.

Norge tog sig till final i senaste EM i Sverige 2013. Sjögren är medveten om att det finns förväntningar på framgång utifrån men internt har laget något längre fram som huvudfokus.

– Signalerna när jag blev anställd var att det här är ett projekt även på längre tid. Det stora målet för den här gruppen är OS 2020.