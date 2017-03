Skandalen: ”Redan varit flera dödsfall”















Nästa sommar arrangeras VM i Ryssland.

Nu släpps en ny rapport med skakande uppgifter om gästarbetarnas ”slavliknande” förhållanden inför mästerskapet.

Enligt uppgift har minst fyra personer dött i samband med byggandet av nya arenor.

Det är i den norska tidskriften Josimar som rapporten släpps.

Flera högt uppsatta personer från humanitära organisationer går där till attack mot arbetsförhållandena för de över 100 nordkoreanska gästarbetare som arbetar med byggandet av nya Zenit Arena i staden St. Petersburg.

Minst fyra gästarbetare ska ha dött mellan augusti och december och en projektledare som uttalar sig anonymt säger att det är ”den mest kaotiska arbetsplatsen jag någonsin sett”.

”Får minimal lön”

Enligt rapporten skickas de nordkoreanska gästarbetarna, mot sin vilja, till Ryssland.

– De kommer inte hit frivilligt. De är under kontrakt av regim hemma. Ryska företag har samarbete med den nordkoreanska regeringen. De som jobbar här är under konstant uppsikt, de har extremt begränsad kontakt med övriga världen och får minimal lön, säger Andrej Jakomiv, advokat och socialantropolog vid St. Petersburg-baserade företaget PSP Foundation, enligt tidningen The Sun .

LÄS OCKSÅ Fotbolls-VM i Ryssland flyttar inte

Jobbar 17 timmar

Enligt rapporten jobbar de nordkoreanska gästarbetarna upp till 17 timmar per dag för en dagslön på under 100 kronor.

Den ryska VM-kommittén slår ifrån sig anklagelserna och hävdar att alla gästarbetare behandlas ”enligt lag” och att de ”bara har ett par gästarbetare från Nordkorea”.

I Josimar-rapporten uttalar sig även en talesperson för Fifa och säger:

”Fifa fördömer alla former av brott mot mänskliga rättigheter och kommer, om något sådant uppdagas, inte att tolerera att det sker i samband med byggandet av arenor inför VM” .