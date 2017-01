Oväder riskerar att ställa in stormötet

Zlatan Ibrahimovic var sjuk och missade ligacupsemifinalen i går.

Nu kan svenskens närvaro i stormötet med Liverpool räddas – av ett oväder.

”Premier League-matcher i helgen riskerar att ställas in”, skriver The Sun.

Manchester United vann i går den första ligacupsemifinalen mot Hull med 2–0 .

Saknades gjorde dock Zlatan Ibrahimovic på grund av sjukdom och är därmed ett osäkert kort inför stormötet med Liverpool på söndag.

– Jag hoppas att Zlatan kan spela. Han var sjuk i dag och kunde inte spela, men det borde inte vara några problem. Jag tror att det kommer gå bra, sa José Mourinho efteråt.

Matchen riskerar att skjutas upp

Men nu kan svenskens närvaro i mötet med Liverpool räddas av vädret.

Ett kraftigt snöoväder är på väg in över England med kraftiga vindar och temperaturer på minus tio grader. Och enligt The Sun riskerar därmed flera av helgens Premier League -matcher – däribland United–Liverpool – att ställas in och spelas vid ett senare tillfälle.

”Premier League-matcher i helgen riskerar att ställas in på grund av tiogradig kyla som ska nå England i helgen” , skriver tidningen.

Övriga matcher i farozonen är Sunderland–Stoke, Burnley–Southampton, Leicester–Chelsea, Hull–Bournemouth samt Everton–Manchester City på söndag.