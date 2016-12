Anfallaren lämnar återbud till januariturnén

FAKTA

Målvakter:

Peter Abrahamsson, Häcken

Patrik Carlgren, AIK

Andreas Linde, Molde

Försvarare:

Franz Brorsson, Malmö FF

Linus Wahqvist, IFK Norrköping

Pa Konate, Malmö FF

Emil Salomonsson, IFK Göteborg

Jacob Une-Larsson, Djurgårdens IF

Anton Tinnerholm, Malmö FF

Filip Dagerstål, IFK Norrköping

Mittfältare/Anfallare:

Joel Allansson, Randers FC

Sebastian Andersson, IFK Norrköping

Nicklas Bärkroth, IFK Norrköping

Victor Claesson, IF Elfsborg

Per Frick, IF Elfsborg

Saman Ghoddos, Östersunds FK

Alexander Isak, AIK

Alexander Jeremejeff, Malmö FF

Oscar Lewicki, Malmö FF

David Moberg Karlsson, IFK Norrköping

Kristoffer Olsson, FC Midtjylland

Ken Sema, Östersunds FK