Ny succé – nära skytteligaledning

Zlatan Ibrahimovic är stekhet just nu.

Borta mot West Bromwich slog han till med två nya mål.

Nu skuggar han Diego Costa i skytteligan.

– En fantastisk dag, säger ”Ibra” i Viasat efter 2–0-segern.

Foto: GETTY

Zlatan Ibrahimovic , 35, spelar mest av alla i Manchester United och tränaren José Mourinho har uttryckt en viss oro för att stjärnanfallaren riskerar att slitas ut.

Men ”Ibra” själv ser inga hinder.

– Jag är här för att spela. Jag vill spela. Ibland kan man bli lite fartblind som fotbollsspelare, man måste lyssna på sin kropp, men jag känner mig fräsch. I sinnet känner jag mig som en 20-årig pojke. Så jag kommer att fortsätta köra så länge laget behöver mig, sa han inför avspark.

Ny målsuccé

Och nog gjorde José Mourinho rätt som spelade Ibrahimovic från start även mot West Bromwich.

Svensken behövde nämligen bara fem minuter på sig för att skriva in sig i målprotokollet med sitt tionde ligamål för säsongen. Jesse Lingard knorrade då in bollen i straffområdet och Ibrahimovic nickade, via marken, in i mål till 1–0.

Och det stannade inte där; i den 56:e minuten slog han till igen med ett skott som styrdes via en WBA-spelare in i mål fram till 2–0, vilket blev slutresultatet.

– Det gick bra i dag. Vi var förberedda på att det skulle bli en svår match, men vi jobbade fantastiskt som ett kollektiv, säger Ibrahimovic efteråt.

”Fantastisk dag”

Svensken har nu gjort tio mål på sina nio senaste matcher.

Han är uppe på totalt elva ligamål skuggar nu Chelseas Diego Costa (13) i skytteligan.

– Det känns bra. Jag blev lite trött i slutet av matchen, men överlag känner jag mig fräsch. Jag har bra självförtroende och återigen, allt blir lättare när hela laget spelar bra och jobbar hårt för varandra. När vi offrar oss för varandra och vinner på det här sättet, då är det fantastiskt. En fantastisk dag.

Undvek rött

Dagen kunde dock ha blivit lite mindre fantastisk.

I den 24:e minuten stod Ibrahimovic för en stenhård satsning mot Craig Dawson – men kom undan med en varning.

United ligger just nu på sjätte plats i tabellen, precis utanför Europa-platserna.

Efter segern hyllas Zlatan Ibrahimovic av tränaren José Mourinho.

– Det han gör är helt fantastiskt. Men jag är inte förvånad. Jag tjatar om det hela tiden; om hans kropp, hans fysik – men framförallt hans mentalitet. Det är fantastiskt att kunna leverera på den här nivån som 35-åring, säger Mourinho.

FAKTA SKYTTELIGAN 1) Diego Costa, Chelsea – 13 mål 2) Alexis Sánchez, Arsenal – 12 mål 3) Zlatan Ibrahimovic, Manchester United – 11 mål 4) Sergio Agüero, Manchester City – 10 mål 5) Romelu Lukaku, Everton – 9 mål