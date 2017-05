Får miljonbelopp för att förlora mot Real

Udda avslutningen: Vinn och tappa tio miljoner

Foto: TT

Uppsnacket inför Real Madrids chans att säkra ligatiteln har varit hett.

Nu kommer ytterligare bensin på brasan.

Malaga kan räkna med miljoninkomster – om man förlorar mot Real Madrid.

Spekulationerna om en läggmatch har redan gått varma.

FC Barcelona anmälde redan tidigare i våras ligakonkurrenten Malaga till spanska fotbollsförbundet efter att klubben uttryckt att de hellre ser Real Madrid än Barça vinna La Liga .

”Det mänskliga avfallet i Katalonien kommer aldrig att vinna La Liga” , skrev bland annat klubbägaren Sheikh Abdullah Al-Thani på Twitter.

Tjänar miljoner – på förlust

Och nu kommer ytterligare bensin på brasan.

Efter Real Madrids 4–1-seger mot Celta Vigo i går är klubben bara en poäng ifrån att bli mästare.

– Men vi åker dit för att vinna matchen. Det är den inställningen vi har. Vi vet att Malaga är ett bra lag men vi är Real Madrid och vi vill bli mästare, sa Cristiano Ronaldo efteråt.

Och kanske kan det underlätta att Malaga har miljoner att tjäna – på en förlust.

Klausul i Iscos övergång

Spanska medier rapporterar att klubben i samband med Iscos övergång 2013 skrev in en klausul som ger drygt tio miljoner kronor per titel under de första fem åren.

Isco Foto: MIGUEL VIDAL / X01219

Därmed skulle ett oavgjort resultat eller förlust ge Malaga tio miljoner kronor från Real Madrids skattkista medan en seger troligen skulle göra dem lottlösa om Barcelona smiter förbi och kniper ligatiteln.

Den sista omgången spelas på söndag klockan 20.00.