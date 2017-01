Zlatan utsedd till månadens spelare

Redan utsedd till månadens spelare av fansen.

Nu har Zlatan Ibrahimovic även tilldelats Premier Leagues officiella pris för månadens spelare i december.

– Sakta, sakta anpassar jag mig, säger Zlatan.

Zlatan Ibrahimovic hade en tung höst i Manchester United och var ifrågasatt .

Men därefter hade svensken en strålande decembermånad.

Manchester United vann fem raka matcher, Zlatan gjorde själv fem mål och tre assist vilket fick svensken att gå till attack mot sina kritiker.

– Jag tvingar dem att äta upp sina kulor – de får betalt för att snacka skit och jag får betalt för att spela med mina fötter, sa Manchester United-anfallaren i en uppmärksammad intervju .

Och nu har svensken fått bevis för sin fina form. Tidigare har två andra svenskar fått samma utmärkelse. Johan Elmander november 2010 och i april 2002 fick Fredrik Ljungberg priset.

Utsedd till månadens spelare

Nyligen tilldelades Zlatan fansens pris som månadens spelare i Premier Leauge .

Och nu har 35-åringen även tilldelats Premier Leagues officiella pris, EA SportsPlayer of the Month, för sina insatser i ligan under december.

Zlatan blev framröstad efter att en jury tagit fram ett antal kandidater som sedan avgjordes efter att en expertjury och fansen fått var sin röst som sedan kompletterats med en röst från samtliga lagkaptener i Premier League-klubbarna.

”Ingen spelare har gjort fler än Zlatan Ibrahimovics fem mål på sex matcher under december vilket tog honom till totalt 50 ligamål under 2016” , skriver Premier League i sin motivering .

Zlatan själv om utmärkelsen:

– Sakta, sakta anpassar jag mig. Jag känner mig trygg och självsäker. Jag spelar i ett fantastiskt lag med fantastiska lagkamrater, en fantastisk tränare och i en fantastisk klubb, säger han till Premier Leagues hemsida .