Bajen: ”Vi spelar en helt ny fotboll”

Foto: Bildbyrån

Hammarby har sprungit, kämpat och köttat.

Nu kan de spela också.

– Vi kör en helt annan fotboll nu och har fått in klass där framme, säger Jiloan Hamad efter att "nya" Hammarby krossat Örebro med 3–0.

LÄS OCKSÅ Bohman: Fick se ett Bajen i helt ny färgskrud krypa ur sin kokong

Stort bollinnehav, snabba spelvändningar, finurliga kombinationer och teknisk briljans. Det var ett helt nytt Hammarby som tog sig an Örebro på Behrn Arena. Med bollsäkra nyförvärven Muamer Tankovic, Sander Svendsen, Mads Fenger och Jeppe Andersen har Hammarby förvandlats från ett defensivt balanserat lag till ett mer spelande, offensivt gäng.

”Det är en stor skillnad”

– Det är en stor skillnad jämfört med i våras. Och den är verkligen till det bättre, säger Serge-Junior Martinsson Ngouali och fortsätter:

– Alla vill hela tiden ha boll, visar sig och spela fotboll.

Det nya finliret gav en klar 3–0-seger borta mot Örebro. Björn Paulsen nickade tidigt in 1–0 och i den andra halvleken kontrade Hammarby in två mål via fartfenomenen Sander Svendsen och Pa Dibba .

– Han lurade oss igen, ungefär som uppe i Stockholm, sa Örebros Alexander Axén som överraskades av Jakob Michelsens taktik.

”En helt ny fotboll”

Bajens tränare var mycket nöjd med framför allt första delen av matchen.

– Då var vi jättebra. Men sen blev vi slarviga och det gjorde mig riktigt förbannad. Men när man ändrar så här mycket så tar det förstås tid, särskilt eftersom alla nya spelare gått direkt in i laget. Det här är ingen quick fix.

Stjärnan Jiloan Hamad njuter numera på planen.

– Vi kör en helt ny och väldigt fin fotboll. Det är jätteroligt att spela då. Vi har också fått in klass där framme på topp och när dessutom Pa Dibba hoppar in och gör mål så har vi helt plötsligt en konkurrenssituation.

Första segern sedan 2004

Hamad analyserar vidare:

– Det var fina kombinationer för nu har vi bolltrygga spelare på hela mittfältet. Alla kan fotboll. Och då är det ändå första matchen vi spelar tillsammans så vi behöver lite tid innan vi verkligen hittar varandra.

Resultatet innebär Hammarbys första bortaseger mot Örebro på hela 13 år. Senast vinsten i Närke kom i maj 2004.

