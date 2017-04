Lämnar Qatar – men AIK får vänta

Ahmed Yasin kom till AIK inför den förra säsongen.

Men efter en tuff säsong där han endast startade tio matcher lånades han i januari ut till Qatar och Muaither.

Lånet sträckte sig till den 31 maj, men 26-åringen meddelar nu att han lämnar Qatar, även om han får vänta till 15 juli innan han kan spela med AIK igen.

Yasin in AIK-tröjan. Foto: Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN

Ahmed Yasin var en av AIK :s mest profilerade värvningar inför den allsvenska säsongen 2016.

Det blev dock ingen succé under Yasins första säsong med Gnaget och han hade efter de inledande omgångarna svårt att ta en ordinarie tröja sedan Rikard Norling tog över som tränare.

Totalt hann 26-åringen göra ett mål på tio starter och åtta inhopp.

I januari kom sedan beskedet att Yasin lånades ut till qatariska Muaither fram till den 31 maj.

– I nuläget är en lånelösning för Ahmed den bästa då hans egenskaper ej konkurrerar på ett direkt sätt i de positioner som ligger närmats till hands. Vi tror att speltid under våren kan förändra situationen till det bättre och önskar Ahmed all lycka i Qatar under våren, sa AIK:s sportchef Björn Wesström till klubbens hemsida då.

”Kriga för AIK och hjälpa laget till guld”

Nu har dock mittfältaren meddelat på twitter att hans tid i Muaither är över efter att ha gjort fyra mål på 13 matcher.

Men något spel i AIK blir det inte för Yasin förrän tidigast den 15 juli. Det är först då det svenska transferfönstret öppnar och han kan registreras i truppen.

Yasin verkar dock vilja till AIK då han skriver att han ska ”kriga för AIK och hjälpa laget till SM-guld”.