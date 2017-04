Sågas stenhårt – efter derbyfiasko

Tottenham håller liv i titelracet.

Derbyt mot Arsenal slutade i en enkel 2–0-seger – och nu sågas Arsène Wenger stenhårt.

– Han blir uppsnurrad på läktaren och begår tjänstefel, säger Pontus Kåmark i Viasat.

Halvvägs in i februari var Arsenal med i titelracet.

Sen förvandlades säsongen till en mardröm.

Återigen hamnade Arsène Wengers mannar i en djup vårsvacka och inför söndagens derby sjöngs hånfulla ramsor mot den franske tränaren.

”Arsène Wenger, we want you to stay” , hördes från Tottenhams fans.

Än mer förödmjukande blev det när matchen väl började.

”Spurs” var det spelförande laget redan i den första halvleken – och tidigt i den andra kom också utdelningen.

Dele Alli satte 1-0, och två och en halv minut senare kom nästa kalldusch för Arsenal då Gabriel kapade Harry Kane i eget straffområde varpå domaren pekade på straffpunkten.

Harry Kane stegade fram – och satte 2-0, matchens slutresultat.

– En stor lättnad, inte bara för oss spelare utan också för fansen. Det här var en måstematch, och vi gjorde en stark insats. Vi är väldigt nöjda, säger Dele Alli efteråt.

”Behöver inte jämföra”

Segern gör att Tottenham fortfarande kan drömma om guld. Fyra poäng skiljer upp till Chelsea med fyra matcher kvar att spela. Dessutom står det nu klart att man slutar före Arsenal i tabellen för första gången på 22 år.

– Det betyder mycket. Det är ju historiskt, något som inte hänt på väldigt många år. Men det är inte det vi lägger fokus på, fokus är att utmana om ligatiteln hela vägen in i mål, säger Christian Eriksen till Viasat.

Arsène Wenger är inte särskilt sugen på att jämföra.

– Okej, det har hänt en gång på 22 år. Rent matematiskt var det tvunget att hända förr eller senare. Vi är inte nöjda, men vi får acceptera det. Jag tycker inte att vi måste jämföra oss med Tottenham, det är bättre att fokusera på vårt eget. Nu gäller det att blicka framåt och försöka avsluta säsongen starkt, säger Wenger.

Wenger sågas

För Arsenals del ser det tungt ut; man ligger på en sjätte plats, fem poäng bakom Manchester United (men med en match mindre spelad).

Efter derbyförlusten sågas Wenger stenhårt.

– Wenger blir totalt uppsnurrad på läktaren och han gör ingen förändring förrän i 65:e minuten. Klart att det är lätt att sitta här och vara efterklok, men när han är tränare och inte ser att det inte fungerar med den uppställningen … det är tjänstefel i min värld. Han gör sina spelare dåliga, för de irrar omkring där utan att det finns någon som helst struktur, säger Pontus Kåmark i Viasat.

Det här var det sista derbyt på White Hart Lane. Nästa säsong spelar Tottenham – tillfälligt – på Wembley och därefter får man en ny arena.

