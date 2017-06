Förbannelsen är bruten för Saman Ghoddos

”Det vilar en förbannelse över mig. Jag kan inte göra mål”.

Det sa Saman Ghoddos inför Norrlandsderbyt.

Sen smällde han in två mål på en halvtimme mot Giffarna.

– Jag behövde ett skitmål, säger ÖFK:aren.

Saman Ghoddos är den allsvenska spelare som kanske varit inblandad i allra flest chanser under inledningen av säsongen. Ändå var han inför derbyt mot Gif Sundsvall bara noterad för ett enda mål.

– Jag kunde gjort fyra, fem mål. Många pratar om formsvacka, men detta är något annat. Det vilar en förbannelse över mig... suckade Ghoddos till Sportbladet efter matchen mot Häcken .

Tuff uppförsbacke?

En tuff mental uppförsbacke inför Norrlandsderbyt, men Ghoddos visade att han ingalunda var knäckt. För redan efter en halvtimme hade skåningen skjutit sönder förbannelsen. Eller... ledningsmålet var inte direkt ett skott. 20 minuter in i matchen spelade Giffarnas Kristinn Freyr Sigurdsson en galen bakåtpass mitt i planen.

Björkander hängde inte med

Lagkamraten Eric Björkander hängde inte med, Saman Ghoddos bröt bollen – och stack iväg i djupled.

Själva avslutet var inget vidare, men för en gångs skull hade Ghoddos flyt. För även om Naurin räddade skottet hamnade returen rakt i bröstet på ÖFK:s anfallare – och därefter singlade bollen retfult in i Sundsvalls mål.

– Jag behövde det här skitmålet för att komma igång. Nu är jag igång igen. För det har ju varit några omgångar där jag missat många bra chanser, säger han till C More.

Knallhårt skott – ribba in

Tio minuter senare stod Ghoddos för ett dunderskott. Han fick i lugn och ro sikta in sig ett par meter utanför straffområdet och skickade in ett knallhårt långskott via ribban och in i mål.

– Det var tack vare det första målet. Att jag fick den där målkänslan igen. Nu ser det bra ut och jag har hittat formen från förra hösten.

På de fullsatta läktarna skanderade hemmafansen:

”Saman Ghoddos går på vatten”.

