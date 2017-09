”Jag svär på min familjs liv att jag talar sanning”

Kaosslutet ledde till ett ordkrig.

Jamie Hopcutt hävdar att Rasmus Bengtsson kallat honom för "en jävla hora" efter att engelsmannen missat sin straff.

En lögn hävdar Bengtsson.

– Lögn? Jag svär på min familjs liv att jag talar sanning. Det är han som ljuger, svarar Hopcutt.











1 av 4 | Foto: CMORE

En av årets allra bästa matcher fick ett trist slut. I matchens sista anfall tryckte Östersund på för ett 3-2-mål. Jamie Hopcutt gick omkull efter en tackling från Rasmus Bengtsson och domaren pekade på straffpunkten.

– En liten touch från mig bara. Sen ett dyk, säger Bengtsson.

Hopcutt stegade fram, siktade in sig – men straffen räddades av Johan Dahlin.

”Det var bara kaos”

Behrang Safaris kommentar om vad som hände efteråt sammanfattar situationen bra:

– Det var bara kaos.

Bengtsson skrek något åt Hopcutt och puttade till honom vilket fick ÖFK:s Alhaji Gero att tända till. Anfallaren markerade då en skallning mot MFF:aren och fick syna det röda kortet.

– Den där Bengtsson sprang bort och kallade mig en "jävla hora" rakt i ansiktet på mig. Det är fan inte okej. Så gör man inte, säger Hopcutt och fortsätter:

– Då sprang Gero över för att kolla så att allt var okej med mig.

”Det är en stor lögn”

Bengtsson sa det alltså?

– Jag blev överraskad. Att en fotbollskollega beter sig så när jag hade missat min straff. Jag är absolut inte uppfostrad med att man beter sig på det viset. Men han är väl det då.

Rasmus Bengtsson säger att han aldrig uttryckt sig på det sättet.

– Det är en stor lögn, jag sa inte något sånt, säger han till Expressen och utvecklar för Sportbladet:

– Det är mycket känslor och sen är han framme och petar på Johan efter returen. Då är min första reaktion att få bort honom. Det blir en liten knuff.

”Svär på min familj”

Jamie Hopcutt blir förbannad när Bengtsson nekar till anklagelsen.

– Jag skulle aldrig ljuga om en sån grej. Aldrig. Jag pratar ju inte ens svenska men jag känner igen de där orden när någon säger så. Då kommer jag ihåg det. Jag har ingen anledning till att hitta på det där. Jag svär på min familjs liv att jag talar sanning. Så det är han som är en lögnare.

Fouad Bachirou, lagkamrat till Hopcutt, skakade bara på huvudet efteråt.

– Han (Bengtsson) var framme och snackade skit och puttade på honom. Det var ett oacceptabelt beteende. Klart att Gero blir förbannad då. Men ingen gjorde rätt, inte Gero heller. Vi borde ha undvikit massa drama efter en så bra match.

Ja, för det var en galen sådan på Jämtkraft Arena.

Malmö FF tog ledningen i den första halvleken via Erdal Rakip. Kort efter paus kvitterade ÖFK på straff genom Brwa Nouri. Sen klev Oscar Lewicki fram och skickade in 2–1 via ett distansskott. Ken Semas vackra frispark innebar 2–2 i slutminuterna, och hade det inte varit för Johan Dahlins straffräddning i matchens sista sekvens hade ÖFK vandrat hem med tre poäng.

– Alla var förbannade. Vi för att vi tappade en ledning och borde ha vunnit, Östersund för att de missade en straff så sent. Då blir det känslor, säger Behrang Safari.

