Zlatan: ”Symbolen av Sverige är snart klar”

Foto: AP/Instagram

Zlatan Ibrahimovics staty kommer allt närmare en avtäckning.

På sitt Instagram-konto beundrar en stolt fotbollsstjärna sin egen avbildning.

” Symbolen av Sverige är snart klar ”, skriver han.

Det var i höstas som Svenska Fotbollförbundet på den direktsända Fotbollsgalan avslöjade att Zlatan Ibrahimovic efter sin landslagskarriär skulle hyllas med en 2,7 meter hög staty utanför Friends arena.

Stående i bar överkropp och med utsträckta armar på en jordglob avbildas den svenske världsstjärnan – och avtäckningen uppgavs äga rum ungefär ett år senare.

Gett instruktioner

Zlatan Ibrahimovic har själv bevittnat arbetet runt statyn, gett instruktioner till skulptören Peter Linde om hur den ska se ut och kallat den för en svensk motsvarighet till Frihetsgudinnan.

Och av 35-åringens Instagram-konto att döma verkar han en så länge vara fortsatt nöjd med resultatet. Åtminstone huvuddelen som i ett videoklipp syns snurra varv efter varv.

” The symbol of Sweden is almost done ”, skriver han lika ödmjukt som alltid.