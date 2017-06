Solos känga – mot Messi och Neymar

Hope Solo har vid sidan av fotbollen gjort debut som programledare.

Hon gjorde det med att totalsåga Barcelonas stjärnduo Lionel Messi och Neymar.

– Jag har aldrig hört talas om kvinnliga spelare som tjänar så mycket pengar att de ens kan fundera på att skattefuska, säger den amerikanska målvakten.

Foto: Eugenio Savio / NTB Scanpix

Manchester United-legenden Eric Cantona har under det senaste året gjort flertalet omtalade uttalanden i sitt egna tv-program på Eurosport, kallat ”Eric Cantona – the Commissioner of Football”.

Nu har programmet utökats för att även beröra damfotboll, och programledare är ingen mindre än Hope Solo .

I går, i samband med Champions League-finalen, gjorde den amerikanska målvakten debut – och hon höll inte tillbaka.

Pikar Messi och Neymar

Solo gick bland annat hårt åt en viss stjärnduo i FC Barcelona.

– Jag har flera gånger fått frågor om det finns någon motsvarighet till spelare som Messi och Neymar inom damfotbollen. Men... det finns tyvärr inte. Jag har aldrig hört talas om kvinnliga spelare som tjänar så mycket pengar att de ens kan fundera på att skattefuska, säger hon i programmet.

Foto: Daniel Tejedor / NTB Scanpix

En annan som får en rejäl känga är Zbigniw Bogniek.

”Min fot mot dina pungkulor”

Den gamle polske storspelaren gick under våren ut och menade på att ”kvinnors bidrag till fotbollen är värdelöst”.

– Jag kan inte ens uttala hans namn. Men vad sägs om min fot mot dina pungkulor? Är det ett värdelöst bidrag? Du är bara en stor fegis som inte vågar säga det till mig ansikte mot ansikte, säger Solo.

Senaste gången Hope Solo använde uttrycket ”fegis” var efter USA:s uttåg ur sommarens OS, då efter ett straffdrama mot Sverige.

Solo blev efter det avstängd av det amerikanska förbundet, en avstängning som gick ut i februari. En landslags-comeback för målvakten är det dock ännu inte tal om.