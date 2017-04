Juve nollade Barça – vann med 3–0

Osannolikt vidare till kvartsfinal i Champions League.

Nu behöver Barcelona ett nytt mirakel.

Katalanerna förlorade nämligen – efter två mål av Paulo Dybala – mot Juventus med hela 3–0.

– Jag drömde om att få uppleva sånt här som barn och i dag lyckades jag, säger Dybala.

Allt såg kört ut redan i åttondelsfinalen för FC Barcelona .

I det första mötet av två, i Paris mot PSG, blev katalanerna totalt utspelade och förlorade med hela 0–4.

Men efter en av de mäktigaste upphämtningarna fotbolls-Europa skådat tog sig ”Barça” vidare till kvartsfinal efter 6–1 på Camp Nou.

Väl där väntade Juventus – och efter en ny brakförlust på bortaplan behöver Barcelona ett nytt mirakel för att ta sig vidare.

– Det var väldigt likt matchen i Paris. Vi ger bort första halvlek och gör man det så kommer det att bli problem. Det är en tränares uppdrag att hjälpa laget och förbereda dem på bästa sätt, men uppenbarligen så gjorde jag inte det, säger Barca-tränaren Luis Enrique till Mediaset efter matchen.

Dubbla mål av Dybala

Det dröjde bara sju minuter innan Paulo Dybala, som innan han gick till Juventus 2015 flirtade rejält med just Barcelona, sköt in 1–0. Gonzalo Higuain spelade ut bollen till Juan Cuadrado som vinklade in bollen till Dybala som knorrade bollen förbi Ter Stegen.

Barcelona var 20 minuter in i matchen bara en frilägesmiss ifrån kvittering – men i stället sköt Dybala, i anfallet efter, in 2–0 fint framspelad av Mario Mandzukic.

– Vi gör en väldigt fin insats. Vi utnyttjade våra chanser och jag är glad, väldigt glad. Jag drömde om att få uppleva sådana här stunder som barn och i dag lyckades jag med det. Vi är inne i ett bra stim, säger Dybala till Mediaset.

Vann med 3–0

I början av den andra halvleken vann Giorgio Chiellini en nickduell mot Mascherano och nickade bollen via stolpen och in i mål.

På typiskt Juventus-manér spelade italienarna av matchen och Barcelona var aldrig nära att skaka liv i matchen.

Matchen slutade 3–0 och ”Den gamla damen” har nu en fot i semifinal.

– Vi behövde ett bra resultat inför returen och att hålla nollan var viktigt. Det är alltid tufft, det vet vi och det såg vi i dag. Vi kan inte åka till Barcelona och vara säkra på någonting men om vi jobbar tillsammans så kommer vi klara det, säger matchhjälten Dybala.