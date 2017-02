Hammarby kallar till presskonferens

Hammarby kallar till presskonferens efter lunch.

Enligt Sportbladets avslöjande väntas Jiloan Hamad, 26, presenteras 13.30.

Samtidigt tar två 18-åringar tar plats i kvällens träningsmatch mot Helsingfors.

Hamad uppges vara klar redan. Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

Helsingfors JK och IFK Norrköping kommer till Tele2 arena den här veckan för att spela en miniturnering.

På tisdagskvällen öppnar Hammarby mot finländarna – då passar Jakob Michelsen att testa två ungdomar från start.

18-åriga Dusan Jajic och Leo Bengtsson får möjligheten att visa upp sig från första minuten. Mittfältaren Jajic debuterade 2015 och har hunnit med tre matcher för Bajen. Leo Bengtsson, mittfältare, skrev i höstas på ett A-lagskontrakt med Hammarby och har ännu inte debuterat i allsvenskan.

Bägge spelarna representerar det svenska U19-landslaget.

Kallar till presskonferens

Bara timmar innan kvällens match kallar Hammarby till presskonferens. Som Sportbladet tidigare kunde avslöja väntas Jiloan Hamad presenteras som nyförvärv.

På sin Twitter skriver Jiloan Hamad att han ser fram emot nya utmaningar.

”Tack TSG Hoffenheim. Jag har haft en fantastisk tid och jag är tacksam för alla år i klubben. Nu väntar nya utmaningar ....” , skriver han.

Thank you @tsg1899hoffenheim . I’ve had an amazing time and I’m grateful for these years together. Now it’s time for an new challenge ....

✓ Matchen börjar 19.00. På torsdag: HJK-IFK Norrköping 19.00. På lördag: Hammarby-IFK Norrköping 12.00.