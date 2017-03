Uppgifter: C More tappar allsvenskan

Foto: BILDBYRÅN

C More blir av med fotbollsallsvenskan.

Enligt Mathias Lühr kommer Discovery Networks Sweden att sända från och med säsongen 2020.

I mitten av februari kunde Sportbladet avslöja att Svensk elitfotboll är på väg mot ett nytt guldkantat tv-avtal 2020.

”Mitt i en process”

Det nya avtalet kommer enligt uppgift att ge en fördubbling av de 245 miljoner kronor årligen som det nuvarande avtalet med C More /TV4-gruppen ger.

– Vi är mitt i en process som jag inte kan eller vill kommentera. Vi är optimistiska. Det råder en stark medvind för allsvenskan, sa Sef:s vd Mats Enquist.

”Vunnit kampen”

Nu uppger tidigare Expressen-journalisten Mathias Lühr att det är Discovery Networks Sweden (Kanal 5, Kanal 9 och Eurosport) som har vunnit rättighetskampen av allsvenskan från och med 2020.

Då kommer det storsatsande företaget – som sedan tidigare har rättigheterna för bland annat VM-kvalet i fotboll – att börja sända svensk fotbolls högstaliga, om uppgifterna stämmer.

C More (tidigare Canal Plus) har haft rättigheterna till allsvenskan sedan 1997.

Sportbladet söker representanter från Discovery Networks Sweden och C More, hittills utan framgång.

Sef:s vd Mats Enquist säger:

– Jag har inga kommentarer i dagsläget.