Avslöjar: Seger i kväll ger enklare väg till EM 2020

Ren final om den nya, attraktiva platsen

AMSTERDAM. Mötet med Holland är inte bara en match om playoffplatsen.

Sportbladet kan avslöja att det också är en final om den viktiga platsen i nya Nations Leagues högsta division – som ger en enklare väg till EM 2020 och fler attraktiva matcher.

– Tänk en grupp med Tyskland, Spanien och Sverige, säger Håkan Sjöstrand.

Sverige har råd att förlora med 6–0 i kväll mot Holland men ändå ta en plats i playoff i november.

Men Sverige går för vinst för att ha en chans på gruppsegern och en direktplats till VM. Skulle Vitryssland skrälla mot Frankrike måste nämligen Sverige ha gjort sitt jobb mot Holland (kryss i Paris och Sverige måste vinna i Amsterdam, fransk förlust och det räcker med en poäng för Sverige i kväll).

Men det är mer än gruppseger och playoff-plats som står på spel.

Delas in i fyra divisioner

Matchen är också en ren final mellan Sverige och Holland om en plats i högsta divisionen i den nya landslagsturneringen Nations League.

I Nations League som börjar spelas nästa höst delas nämligen alla Europas 55 landslag in i fyra divisioner baserat på Uefas landslagsrankning efter att VM-kvalet är färdigspelat (men före playoff). De 12 främsta på rankningen kommer att hamna i förstadivisionen (League A), lag 13–24 i League B, lag 25–39 i League C och lag 40–55 i League D.

Från varje division går sedan det bästa laget som inte kvalat in den vanliga vägen till EM 2020 (se turneringsformat i faktarutan nedan).

Österrike hoppas på kryss

Sverige och Holland ligger just nu på plats 13–14 medan Österrike är 12:a enligt landslagschefen Lasse Richt.

– Vinnaren mellan oss och Holland kommer vara i förstaligan i Nations League. Då är vi 12:e lag i den seedningen, slår Richt fast.

– Vid oavgjort så är det Österrike som tar platsen i förstadivisionen.

Det är förstås svårare att vinna League A än till exempel League B eller C (för att inte säga League D med en massa blåbärsnationer) men då i princip alla stora nationer i League A ändå kvalar in till EM via det ordinarie kvalet kan det räcka med till exempel en tiondeplats (kanske till och med en tolfteplats) där. Då är det betydligt tuffare att vinna hela League B med lag som Turkiet, Danmark, Bosnien och Ryssland.

”Alltid bra att möta bra lag”

Men det handlar inte bara om en lättare väg till EM utan också fler, attraktiva matcher. Nations League ska ju till stor del ersätta vänskapslandskamper.

– Tänk en grupp med Tyskland, Spanien och Sverige, sa Sjöstrand drömmande till Sportbladet under den förra landslagssamlingen.

Lasse Richt:

– Det är alltid bra att möta bra lag, säger jag. Sedan får du ställa frågan till Janne Andersson och höra vad han tycker.

FAKTA Det här är Nations League Spelas från september 2018 till juni 2019. ✓ Alla Uefas 55 nationer deltar. ✓ De delas in i fyra divisioner efter placering på Uefa landslagsrankning när VM-kvalets gruppspel är avgjort (men före playoff). ✓ De 12 främsta hamnar i League A, nästa 12 i League B samt 15 respektive 16 i League C och D. ✓ Inom varje division delas lagen in i trelagsgrupper (League A och B) respektive fyrlagsgrupper (tre av fyra grupper i League C och alla League D). Där möts lagen hemma/borta. ✓ Gruppettorna i League A spelar finalspel i juni 2019. ✓ Det bästa laget i varje division som inte kvalar in till EM via det vanliga kvalet får en plats i EM 2020. ✓ De fyra bästa respektive sämsta lagen i divisionerna flyttas upp och ner. ✓ Matcherna ska avgöras under ordinarie Fifadatum utan att påverka ordinarie EM- och VM-kval. Läs mer

