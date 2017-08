Så ska de stoppa miljardaffärerna

Foto: Michel Euler / TT / NTB Scanpix

Financial Fair Play hindrar inte storklubbarna från att spendera miljardbelopp.

Nu lovar Uefa att ta i med hårdhandskarna.

– Tro mig, vi jobbar på att hitta en lösning, säger presidenten Aleksander Ceferin.

Förra sommaren blev Paul Pogba tidernas dyraste spelare när han köptes av Manchester United för 1,1 miljarder kronor.

Drygt ett år senare är rekordet slaget – med råge.

PSG betalade – med sina qatariska krafter i ryggen – hisnande 2,2 miljarder kronor för Neymar i en affär som La Ligas president Javier Tebas beskrev som ”ett solklart fall av finansiell dopning” .

Neymar-värvningen verkar heller inte hindra PSG från att sleva upp ett nytt miljardbelopp för Ligue 1-rivalen Monacos 18-årige jättetalang Kylian Mbappé.

Affären väntas gå i los via en luddig utlåning som i sin tur tillåter PSG att räkna in övergångssumman först nästa år, varpå man i så fall kringgår Financial Fair Play-reglerna.

LÄS OCKSÅ ”Är Neymars övergång sund? Absolut inte!”

”Hoppas de förstår...”

Nu har Uefa fått nog.

Presidenten Aleksander Ceferin har redan lanserat idén om att införa ett lönetak liknande det som finns i amerikanska toppligor, och i en färsk intervju med tyska tidningen Kicker slår han fast att de skenande övergångssummorna står högst upp på Uefas dagordning.

– Jag hoppas att alla klubbar förstår vad FFP innebär. Om inte så måste vi utbilda dem. Och då pratar jag inte bara om PSG, utan om alla klubbar. Vi ser över situationen i detta nu. Tro mig, vi jobbar hårt på att hitta en lösning, säger Ceferin.

Han avslöjar bland annat att man redan kontaktat Europeiska kommissionen i hopp om att få igenom nya, striktare regler.

– Vi gör ett nytt försök vad gäller ett slags lönetak. Men det handlar inte bara om löner. Det handlar också om att sätta en begränsning för hur stora trupperna får vara och hur många som får vara utlånade. Normalt sett har du 22 spelare i din trupp, men vissa klubbar köper på sig spelare enbart i syfte att försvaga sina konkurrenter, och i Italien har vi en klubb med 103 kontrakterade spelare... Här kan vi agera utan Europeiska kommissionens hjälp, säger Ceferin.

FAKTA Största affärerna hittills i sommar 1) Neymar

Från Barcelona till PSG, 2,2 miljarder kronor 2) Ousmane Dembélé

Från Dortmund till Barcelona, 1 miljard kronor (plus bonusar på upp till 400 miljoner ytterligare) 3) Romelu Lukaku

Från Everton till Manchester United, 825 miljoner kronor 4) Álvaro Morata

Från Real Madrid till Chelsea, 760 miljoner kronor 5) Benjamin Mendy

Från Monaco till Manchester City, 555 miljoner kronor Läs mer

”Vill inte döda klubbarna”

Enligt Uefa-presidenten kan vi i framtiden få se stenhårda bestraffningar för de klubbar som bryter mot och/eller myglar med reglerna.

– Det finns en rad möjliga sanktioner, såsom uteslutning ur våra turneringar eller poängavdrag. Men vi är inte en byråkrati som är ute efter att döda klubbarna, vi måste ha en tydlig dialog med dem och instruera dem om vad som egentligen gäller.

Ceferin menar att Uefa i första hand måste ha regler som de själva tror på.

– Respekterar vi inte vårt eget regelverk så kan vi lika gärna packa väskan. Då är vi bara en tandlös tider, säger Aleksander Ceferin till Kicker.

LÄS OCKSÅ Vill att fotbollen ska kopiera NHL