Blåvitt jagar landslagsmittfältare

GÖTEBORG. Henrik Björdal är klar.

Nu jagar IFK Göteborg ytterligare förstärkning. Enligt uppgift amerikanske landslagsmannen Mikkel Diskerud, 26, som hamnat i en komplicerad kontraktssituation med New York City.

En utlåning till IFK Göteborg skulle ge honom speltid, och rätt till sin mångmiljonlön från MLS.

Norske U21-landslagsmannen Henrik Björdal presenterades under måndagsmorgonen. Han ansluter på lån från Championshipklubben Brightons U23-lag och stannar i Blåvitt fram till sommaren.

– Vi ville egentligen köpa loss honom nu, men det priset vi fick var alldeles för högt, säger Mats Gren.

”Ett av alternativen...”

Björdal kan spela både som ”tia” och på en kant. Men IFK Göteborg vill ha in ytterligare en spelare innan premiären. Enligt Expressen är den spelaren Mikkel Diskerud från MLS-klubben New York City.

– Vi har tittat på honom och fått honom för många månader sen. Men sen har vi släppt honom under vägen också. Han har ett stort avtal borta i New York, och det är det inte det lättaste att hitta någon lösning på. Så ja, han är väl ett av alternativen vi tittat på, säger Mats Gren till Sportbladet efter klubbens årsmöte under måndagskvällen.

Nära lån – slipper betala hela lönen

Men amerikanen, som var med i USA:s VM-trupp 2014, blev i slutet av förra veckan sparkad från sitt kontrakt med New York Citys. Enligt löneuppgifterna från MLS tjänar han 6,8 miljoner kronor om året i City, en summa de måste betala i ytterligare två säsonger. Hans spelarlicens ägs nu av själva ligan enligt de amerikanska reglerna, och eftersom han inte är en free agent kan han inte gå till en klubb vars transferfönster stängt.

Enligt ESPN är norskamerikanen mycket nära en utlåning till IFK Göteborg, som enligt sajten skulle betala enbart en bråkdel av hans totala lön, resten får New York City stå för.

Mats Gren förnekar att en övergång skulle vara närstående, men bekräftar att Diskerud är en intressant spelare som de följt sen tidigare.

– Vi har ju hela tiden försökt hitta två spelare, det som återstår nu är en som både kan spela på en kant och på det centrala mittfältet. Men det är inte så lätt att hitta. Vi ska kunna betala vad det kostar, och han ska också förstärka vårt lag, annars är det ingen mening att jag plockar in någon.

Gjort 30 landskamper

Diskerud är född i Norge, men har spelat 30 landskamper för USA. Han var en supporterfavorit i New York City, men när Patrick Vieira tog över klubben för ett år sedan hamnade han snabbt i frysboxen. Han spelade bara 16 matcher under säsongen, den senaste i juni. Enligt uppgifterna i USA ska lånekontraktet med IFK Göteborg gälla till och med augusti.