Enkel vinst i cupen för AIK

Foto: ANDREAS L ERIKSSON, BILDBYRÅN

AIK hade inga bekymmer med Kristianstad FC.

Det allsvenska laget vann komfortabelt med 3–0.

– Vi gör jobbet. Då blir det komfortabelt till slut. Tio år sen jag gjorde mål sen, säger målskytten Per Karlsson till C More.

AIK är favorit att vinna sin grupp i svenska cupen. Och laget har inlett tävlingssäsongen som väntat. På lördagen bortavann man mot Kristianstad FC med 3–0.

Matchen avgjordes i första halvlek.

Starkt huvudspel

I den 16:e minuten tog sig Daniel Sundgren fram på högerkanten. Han skickade in ett inlägg som Johan Blomberg från nära håll nickade in till 1–0.

Några minuter senare utökade AIK till 2–0. Eero Markkanen nådde högst i boxen och hans nick studsade in i mål via spelare i Kristianstad.

Med några minuter kvar av matchen gjorde Per Karlsson slutresultatet 3–0. På en hörna nickade försvararen in bollen bakom Sixten Mohlin i hemmamålet.

– Vi gör jobbet. Då blir det komfortabelt till slut. Tio år sen jag gjorde mål sen. Det är skönt att sätta dit den för en gång skull. Vi gör det bästa efter förutsättningarna. Allt känns stabilt, säger Per Karlsson till C More.

AIK vann första matchen i svenska cupen mot Gais. Härnäst väntar Dalkurd nästa helg.

IK Sirius nådde allsvenskan i fjol. Den här säsongen har startat lysande för klubben. I dag vann man hemma mot Ljungskile med 2–0 efter mål av Stefan Vecchia och Kingsley Sarfo.

Siffrorna kunde ha blivit större då Sirius skapade en hel del målchanser på Lötens IP.

Den första cupmatchen vann Sirius mot Arameiska-Syrianska IF, mötet slutade 5–0. Nästa helg spelar Sirius mot IFK Göteborg i svenska cupen.