”Tryck inte ner personen ännu mer”

Landslagets nya tröja pryds av viktiga budskap











ALBUFEIRA. Schelin, Schough, Dahlkvist och resten av landslagsspelarna har bytt ut sina namn på ryggen.

I stället pryds de nya landslagströjorna av viktiga budskap som de själva valt.

Med hjälp av profiler som Zara Larsson, Gina Dirawi och Gudrun Schyman vill spelarna inspirera andra kvinnor att ta plats.

I samband med Algarve Cup lanserade landslaget sin nya landslagskläder. Men det var inte vanliga ”Schelin”, ”Schough” och ”Dahlkvist” som prydde ryggarna. De svenska landslagsspelarna har nämligen, förutom att ha kommit med önskemål om passform, själva valt ut ett motiverande budskap – de flesta i form av en tweet – som andra kvinnor står bakom.

Genom initiativet vill spelarna inspirera andra att ta plats och visa på att allt är möjligt.

”Visar att allt är möjligt”

Lisa Dahlkvist har Zara Larssons : ”Believe in your damn self” på ryggen, medan Nilla Fischer och Pauline Hammarlund både valde Gina Dirawis ”The future is female”. Lotta Schelin valde i sin tur Gudrun Schymans ”Se aldrig ner på någon om det inte är för att hjälpa henne upp”.

– Ett initiativ i tiden. Jag tycker att det är häftigt att vi kan sammanstråla med andra starka kvinnor och röster, att vi tillsammans kan visa att allt är möjligt, säger Lotta Schelin.

– Det finns alltid behov att påvisa för unga tjejer att det går att lyckas, att man kan göra det man vill oavsett, och att man inte ska känna sig begränsad på något sätt och framför allt inte på grund av kön. Men det här är för att peppa alla, killar också.

”Tryck inte ner den personen”

Hon valde sitt budskap för att hon tycker att Gudrun Schyman är en väldigt stark kvinna och för att hon kan stå för budskapet till 110 procent.

– Det passar perfekt för både Gudrun och mig. Jag går verkligen under den devisen att alla människor är lika värda. Det finns något fint i det att man kan titta ner på någon men tryck inte ner den personen ännu längre ner, utan hjälp den upp. Det handlar om att finnas där, om solidaritet.

Landslaget gjorde tisdagens träning i Algarve med de nya tröjorna som från och med den 8 mars, den internationella kvinnodagen, kommer finnas till försäljning i en begränsad upplaga.