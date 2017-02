Örebro lånar från Premier League-klubb

Divine Naah Foto: Örebro

Örebro har tappat flera nyckelspelare.

Nu förstärker klubben med Divine Naah, 20, från Manchester City.

– När den här möjligheten dök upp tvekade vi inte, säger Magnus Sköldmark sportchef i ÖSK till klubbens hemsida.

Örebro har tappat viktiga pjäser som Astrit Ajdarevic, Robert Åhman-Persson, Martin Broberg och Erik Moberg.

Tränaren Alexander Axén kan nu presentera ett nytt namn i truppen.

Divine Naah, 20 , som har fostrats i Ghana i klubben Right to Dream Academy. Han lånas in till Örebro under vårsäsongen, meddelar klubben.

– Naah är en mycket spännande mittfältare som kommer spetsa konkurrensen på vårt redan starka mittfält, säger Magnus Sköldmark sportchef i ÖSK till klubbens hemsida .

Utlånad från Manchester City

Sommaren 2014, endast 18 år gammal, skrev han på för den brittiska storklubben Manchester City och har sedan dess varit utlånad. En kort sejour i norska Strømsgodset, 32 matcher i holländska NAC Breda och slutligen i danska FC Nordsjælland, innan han nu fortsätter i Örebro.

– Vi har tittat en hel del på Naahs matcher sedan vi fick indikationer på att ett lån var möjligt och vi tror han kommer att passa bra in i vårt sätt att spela, säger tränaren Alexander Axén.

Mittfältaren ansluter till laget under torsdagen. Örebro möter Jönköpings Södra i den allsvenska premiären 3 april.