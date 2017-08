”Jag är fortfarande en clown – men i kostym”

DUBAI. Han är på väg in i nästa steg i karriären. Från den fintande, lekfulle fotbollsspelaren till den seriöse affärsmannen.

Men Christian Wilhelmsson, 37, är snabb på att beskriva helheten:

– Jag är fortfarande en clown – men i kostym!

Sportbladet mötte Chippen i Dubai och pratade mänskliga rättigheter, misslyckade investeringar, Zlatan Ibrahimovic och familjeliv.

Foto: MICHAEL WAGNER

Christian Wilhelmsson har själv föreslagit att vi ska träffas på Ernie Els exklusiva golfklubb för att vi ska kunna sitta och prata i lugn och ro.

När han 30 minuter försenad (han hörde av sig tidigt och varnade) kliver in i den behagligt AC-tempererade restaurangen från den 45-gradiga fuktiga hettan utomhus syns inte en svettdroppe och den djupblå kostymen sitter oklanderligt.

– Det är mycket möten just nu, och alla håller inte tiderna, säger han.

För några dagar sedan avslöjade Sportbladet att Wilhelmsson är på väg in som president för ett av bolagen som driver storanläggningen Dubai Sports Village och där Chippen får en nyckelroll för att bland annat locka fler fotbollsklubbar till verksamheten.

Vad händer med det projektet?

– Tyvärr är det inget jag kan kommentera just nu. Vi får se vad som händer de närmaste veckorna.

Det är nog en av få saker som Christian Wilhelmsson har svårt att prata om.

Han frågar mig om matchen från häromkvällen när Chippens tidigare klubb Al Hilal, där han fortfarande är mycket populär hos fansen, mötte Marcus Bergs nya förening, Al Ain.

– Jag är övertygad om att Mackan kommer göra det förbannat bra. Av klubbarna här nere så har han gjort ett jättebra val. Ur familjeperspektiv är det lite mer konservativt att bo i Al Ain jämfört med Dubai och Abu Dhabi.

– Men spelarna klubben har och stadion – det är väldigt bra. Fotbollsmässigt är saudiska ligan bättre. Men det är tryggt val ekonomiskt att spela för Al Ain.

Foto: AFP Marcus Berg i debuten för Al Ain.

”Helt perfekt val”

Hur reagerar du på att Berg får kritik för att han väljer att spela här?

– När det handlar om så mycket pengar så finns den svenska avundsjukan där. Det handlar om att ta vara på och förvalta den korta tid man har som fotbollsspelare. Det är få som får den här möjligheten. Jag hoppas han får vara kvar så länge som möjligt och att det går bra för honom. De kan vara snabba på att byta ut spelare som inte lyckas.

– Jag tycker att han har gjort ett helt perfekt val i det läget han är i karriären.

Så det är typiskt svenskt att ha sådana kritiska åsikter?

– Ja, eller norskt, danskt…det spelar ingen roll.

– Jag kan också ha åsikter kring mänskliga rättigheter, men då kan det vara både om Dubai, Afrika, Saudi, USA eller Sverige. Det finns så många områden där saker inte fungerar som man kan ha åsikter om. Det kan man hitta på många ställen, men sedan är det lättare att ta på det här.

– Förenade Arabemiraten är ett växande samhälle som ger många möjligheter. Jag vet att en hel del arbetsförhållanden inte är bra, men då försöker jag bidra där jag kan påverka. Om jag har en städerska som jobbar för mig då gör jag vad jag kan för att hon ska få det så drägligt som möjligt. Men man kan inte rädda världen. Förhoppningsvis har många av de som jobbar här det bättre än om de hade varit kvar hemma.

FAKTA Spelade i elva klubbar i elva länder Namn: Christian Wilhelmsson Ålder: 37 år. Landskamper: 79 A för Sverige, 9 mål. Klubbar: 1997-1999 Mjällby 2000-2003 Stabaek 2003-2006 Anderlecht 2006/2007 Nantes 2006/2007 Roma 2007/2008 Bolton 2007/2008 Deportivo La Coruna 2009-2012 Al Hilal 2011/2012 Al-Ahli 2012 LA Galaxy 2012/2013 Bani Yas 2014-2015 Mjällby Meriter: Ligamästare Belgien två gånger, cupmästare i Italien, ligamästare i Saudiarabien två gånger, cupmästare i Saudiarabien tre gånger, MLS-vinnare i USA. Tre EM- och ett VM-slutspel för Sverige. Läs mer

Du låter som en annan Chippen än han som levde för att spela Playstation.

– Ja, för fasen. Men jag är fortfarande en clown – fast i kostym! Hahaha.

– Jag sitter och spelar Xbox och Zombies med kompisar. Jag tror jag har hittat en roll där jag håller på med min business men där jag samtidigt kan vara mig själv. Jag har mina kunskaper och mina färdigheter och de sträcker sig till en gräns. Jag gick inte så länge i skolan och jag kunde inte utbilda mig vidare på grund av att jag spelade fotboll.

– Jag får använda mig av allt annat jag har lärt mig och skapat för mig under min fotbollskarriär. Emellanåt har jag inte tagits på allvar, det vet jag – för jag har inte alltid tagit mig själv på allvar. Jag har inte respekterat mig själv på vissa områden.

– Nu känner jag att jag hittat rätt med det jag vill göra. Jag har försökt vara jordnära hela vägen, sedan har jag gjort mina dumheter, spratt och haft kul. Jag uppfattas på olika sätt hemma i Sverige och här i Dubai. Här är det lättare för mig att vara affärsmannen.

–…men jag är fortfarande lite stökig och rörig ibland! Jag kan skämta om det själv. Det är den jag är.

Hur svårt är det att göra affärer?

– Jag har väl gått in i tio väggar redan. Det handlar om flera olika saker under många år, om investeringar jag gjorde redan under tiden jag spelade.

Vilken är den värsta?

– Ja, du… Det är väldigt privat. Det handlade om råd från nära vänner när det gällde investeringar. Då blir smällen extra jobbigt. Pengar försvann liksom vänner och förtroenden.

Miljontals kronor?

– Ja, det var större belopp.

Foto: MICHAEL WAGNER

Inte hunnit kissa

Vi tvingas ta en paus i intervjun när Chippen vill stoppa den fortsatta förskjutningen i dagens tidsschema och komma i tid till nästa möte.

– Häng med! säger han och rusar iväg med snabba steg.

Då upptäcker jag att hans egen beskrivning av sig själv stämmer bra.

Den strikta kostymen vägs upp av en kamouflagelackerad pickup, modell större.

Efter en kort färd som innehållit förvirrat samtal med mobilen i handen och körning mot enkelriktat hastar businessman Wilhelmsson in till nästa möte.

En timme senare är han klar och konstaterar att han ”inte hunnit kissa på hela dagen”.

Hur kom du in på det här med affärer?

– När jag slutade att spela kändes det naturligt att kliva in i en agentverksamet. Men jag märkte snabbt att det kanske inte passade den jag är. Det finns många bra agenter från Sverige. Martin Dahlin är en, Daniel Majstorovic när han jobbade och flera andra. Men det finns andra både hemifrån men kanske ännu mer från andra delar av världen där det är en väldigt dirty business. Man måste ha vassa armbågar och vara lite smutsig för att ta sig fram.

– Jag var för naiv och ärlig. Nu har jag mer jobbat som konsult åt olika lag här nere. Jag har bra relationer med flera klubbar, tränare och presidenter och då passade de uppdragen bättre. Det har lett in på andra och nya spår, säger Chippen.

Hur mycket följer du landslaget?

– Jag ser matcherna och hänger med i media. Men jag kan inte alla de nya spelarna. De har fått en jäkla fin arbetsmoral. Janne Andersson har fått en grupp att fungera bra och prestera.

Har landslaget blivit bättre utan Zlatan?

– På senare år tycker jag att han bidrog till att göra sina medspelare bättre samtidigt som han presterade. Han blev en bättre kapten för Sverige då.

– Jag tror Zlatan om någon har alla förutsättningarna att komma tillbaka efter knäskadan. Då skulle han fortfarande betyda mycket för landslaget om han skulle vilja komma tillbaka. Men vissa matcher skulle det vara bra att ha honom på bänken. När han inte är med är det fler som vågar uttrycka sig och spela med ett självförtroende på ett annat sätt.

– Kolla hur hela Barcelona spelar för Messi. Till och med Neymar spelade för Messi. Zlatan är i den kalibern.

Om Sverige går till VM kommer ju frågan komma upp igen…

– …om Henke Larsson ska göra comeback?

Chippen ler nöjt.

Foto: BILDBYRÅN Christian Wilhelmsson, Daniel Majstorovic och Zlatan Ibrahimovic under VM-kvalet 2012.

”Då ska Janne ta ett snack...”

Hahaha. Om Zlatan ska komma tillbaka till landslaget?

– Når han samma standard som före skadan så tycker jag absolut han ska vara med, om han vill. Då går det inte att resonera att de unga måste få chansen. Då ska Janne Andersson ta ett snack med Zlatan.

Hur är din och Zlatans kontakt i dag?

– Vi har lite kontakt, inte speciellt mycket. Vi hörs på sms ibland.

Familjen Wilhelmsson, Chippen, hustrun Oksana och barnen Naomi, 6, Leon Prince, 4, och Lennox, 2, bor på konstgjorda ön Palm Jumeirah i Dubai, men tillbringar stor del av somrarna i ”sommarstugan” (Chippens beskrivning) i Hällevik.

Bortsett från agentverksamheten och den växande affärsverksamheten så jobbar Christian Wilhelmsson också som fotbollsexpert för saudiska kanalen MBC.

Kim Källström, Anders Svensson och så du. Tre tidigare landslagskompisar som nu är tv-experter.

– Jag ser mig inte som den typen av expert. Jag var inte riktigt den som var mest koncentrerad när vi hade taktik- och teorigenomgångar med landslaget… Kim och Anders är väldigt duktiga och vältaliga. Jag säger lite annorlunda saker, visar och dansar i studion. Jag tycker jag kan förklara fotbollsdetaljer lite på mitt eget sätt.

Hur får du ihop familjelivet med alla bollar du har i luften?

– Jag kunde anpassa mitt jobb ganska behagligt till familjelivet när jag slutade spela. Nu när det är lite fler projekt på gång så blir det en utmaning. Jag har en förstående och fantastisk fru och då kommer det att funka. Det är sanningen.

– Det krävs ett enormt stöd. Det vet alla som reser mycket i jobbet. Men det kräver av mig att jag verkligen är med barnen i deras värld när jag väl är hemma och inte bara sitter med legobiten i handen och stirrar.

– Det ska fan byggas och lekas med inlevelse.

– Som tur är har jag energi för tre. Jag kommer både bada i poolen och bygga lego samtidigt, säger Christian Wilhelmsson.