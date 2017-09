Allsvensk stjärna misstänkt för våldtäkt mot barn

En allsvensk fotbollsstjärna är misstänkt för våldtäkt mot barn vid två tillfällen och ytterligare en våldtäkt.

Enligt Kvällsposten häktades mannen under dagen.

Sportbladet har varit i kontakt med spelarens klubb som valt att inte kommentera ärendet i nuläget.

– Jag kan inte kommentera förrän jag har fakta själv, säger en klubbledare.

Mannen, som enligt Sportbladets uppgifter anhölls under torsdagen, begärdes häktad under lördagen, skriver Kvällsposten. Häktningsförhandlingar ska äga rum under söndagen, skriver tidningen.

”Kan inte kommentera”

Sportbladet har varit i kontakt med klubben i fråga. Där avstår man i nuläget att kommentera häktningen.

– Jag försöker få uppgifterna bekräftade själv. Jag kan inte kommentera det förrän jag har fakta själv, säger klubbledaren.

Enligt Kvällsposten har utredningen mot den misstänkte spelaren pågått sedan i slutet av juli.

