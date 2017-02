Mannen bakom Spurs succé – och ligans tätaste försvarsmur

"Det var uppenbart – Alderweireld var enastående"











Från hönsgård till Premier Leagues tätaste defensiv.

Med Toby Alderweireld i backlinjen har Tottenham tagit död på en plågsam tradition – och vuxit fram som den kanske största titelutmanaren till Chelsea.

– Jag säger det inte för att vara arrogant. Det är vårt mål att vinna ligan, säger 27-åringen.

Det är en oerhört välkommen förändring som publiken på White Hart Lane har börjat märka av de två senaste säsongerna.

Tiden då bollen for som en flipperkula mellan så väl med- som motspelare i det egna straffområdet verkar vara förbi. I stället är det allt oftare en välstrukturerad försvarslinje som hinner avstyra situationen innan farligheten uppstår.

Att hävda att en enda spelare ligger bakom Tottenhams banbrytande förändring vore kanske att gå händelserna i förväg.

Samtidigt: Toby Alderweireld har sedan han anslöt till nordöstra London sommaren 2015 upprätthållit ett remarkabelt defensivt fact som är svårt att blunda för.

Perfekta tillskottet i Spurs

Scouten bakom värvningen heter Rob Mackenzie – som Inför den föregående säsongen i den 27-årige belgaren tyckte sig se den ultimata pusselbiten i Spurs lagbygge.

Han pekar på sex egenskaper varför:

✓ Erfarenheten på elitnivå

✓ Flexibiliteten

✓ Mentaliteten och fysiken

✓ Defensivt facit

✓ Perfekta partnern (till Jan Vertonghen som han spelat med tidigare i Ajax)

✓ Vinnarmentaliteten

– När man ska uppskatta mittbackar är det viktigt att ta hänsyn till den statistik och data som ligger framför dig – samtidigt som du måste ifrågasätta och se igenom det, säger han till Sky Sports .

Rob Mackenzie ingick i det legendariska scoutingteam i Leicester som med fullträffar som Jamie Vardy, Riyad Mahrez och N’Golo Kanté låg bakom den kanske mest sensationella ligatiteln någonsin.

Därefter gick karriären vidare i Tottenham innan han nyligen blev rekryteringsansvarig i Derby County.

En styrka att inte behöva ingripa

Även tidigare genom åren har det vuxit fram några profilstarka figurer som blivit klubbikoner i Spurs backlinje. Ledley King och Michael Dawson, för att nämna två färska exempel, uppskattades enormt för sin ledarstil – men även för uppoffrande täckningar och spektakulära brytningar i sista stund.

Alderweirelds styrka? Att han sällan behöver göra dem.

– När scouter söker efter mittbackar tittar de främst på tillförlitlighet och soliditet. Därför, om en spelare har demonstrerat dessa egenskaper under lång tid skapar det ett självförtroende som gör att de kan göra det om och om igen, säger Rob Mackenzie.

– När jag var i Tottenham tittade vi på många potentiella partners för Jan Vertonghen. Det blev snabbt uppenbart att Toby Alderweireld var en enastående kandidat.

Mackenzie antyder att ett stort antal tacklingar, brytningar och rensningar inte nödvändigtvis är positivt – utan kan tvärtom vara ett tecken på svag positionering i förstaläget.

Alltid bäst eller näst bäst

I Toby Alderweirelds fall visar statistiken något annat.

Den belgiske landslagsförsvararen har under sina sju år inom den europeiska toppfotbollen – i Ajax, Atlético Madrid, Southampton och Tottenham – alltid spelat i det lag i ligan som antingen släppt in minst antal mål per säsong eller näst minst.

Något han är på god väg att upprepa för åttonde säsongen i följd. Efter 24 omgångar har Spurs släppt in 16 mål och har i och med det just nu det tätaste försvaret i Premier League.

Tillsammans med landsmannen Jan Vertonghen i mittbackslåset har managern Mauricio Pochettino hittat sitt kanske viktigaste framgångsrecept i laget – även om det är spelare som Harry Kane och Dele Alli som oftast hamnar i strålkastarljuset.

Jagar Chelsea

Till dagens svåra bortamatch mot Liverpool blir det dock en rejäl utmaning för Alderweireld att hålla ihop försvaret.

Tottenham saknar en tung duo på Anfield då både Vertonghen och Danny Rose är skadade.

Trots det är det ett självsäkert bortalag som gästar ett formsvagt Liverpool. Något som Toby Alderweireld själv illustrerar kanske bäst av alla.

– Det är en match vi ser fram emot och vi kommer gå in för att få med oss samtliga poäng, sa han direkt efter förra helgens 1–0-seger mot Middlesbrough.

Vid seger växer gapet ned till Liverpool till sju poäng. Tottenhams fokus är dock inställt på annat håll.

– Jag säger det inte för att vara arrogant, men det är verkligen vårt mål att vinna ligan. När du spelar i Tottenham måste du vara ambitiös.

Liverpool–Tottenham startar klockan 18.30.

FAKTA Alderweirelds facit – så få mål släpper hans lag in Tottenham 2016/17 (efter 24 omgångar): 16 insläppta, bäst i Premier League. Tottenham 2015/16: 35 insläppta, bäst i Premier League (tillsammans med Manchester United). Southampton 2014/15: 33 insläppta, näst bäst i Premier League. Atlético Madrid 2013/14: 26 insläppta, bäst i La Liga. Ajax 2012/13: 31 insläppta, bäst i Eredivisie. Ajax 2011/12: 36 insläppta, näst bäst i Eredivisie. Ajax, 2010/11: 30 insläppta, bäst i Eredivisie. Ajax, 2009/10: 20 insläppta, bäst i Eredivisie. Läs mer