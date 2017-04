Styrkebeskedet – inför cupfinalen: ”Det var show”

Nollade ”Peking” i hemmapremiären

Foto: TOBIAS NYK NEN / BILDBYR N

Fem dagar till finalen i Svenska cupen.

Då spände Östersund musklerna hemma mot finalmotståndaren Norrköping.

– Det var show, säger Ken Sema till C More efter 1–0-segern.

På torsdag tar Östersund emot Norrköping i finalen i Svenska cupen på Jämtkraft Arena. En repris på söndagens möte i allsvenskan.

Då bjöd Östersund på ett styrkebesked.

Farliga omställningar, ribbskott, en bränd straff – och 1–0 efter fem minuter.

”Herregud vad viktigt”

Fjolårsåttan skapade det mesta och det bästa mot ett uddlöst ”Peking”.

– Så skönt att vinna, herregud vad viktigt. Vi gjorde en bra match, säger Östersund-mittfältaren Ken Sema, tidigare i Norrköping, till C More.

1–0-målet kom till efter ett blixtrande anfall i femte minuten, regisserat av just Sema. Den rappe yttern – kanske bäst på plan den här dagen – rann igenom på vänsterkanten, hann vinka in sina lagkamrater i straffområdet innan han till slut hittade fram till Hosam Aiesh som placerade in bollen i öppet mål.

– Det var show, skrattar Sema.

Hosam Aiesh:

– Förarbetet av Sema? Det var klass. Det gäller att vara i boxen när han utmanar på vänsterkanten, jag vet vilken spelare han är.

Norrköping ägde mycket boll i första, men lyckades inte vaska fram några vassa chanser.

– Det är svårt när det är så torrt på konstgräset, de fick inte vattna och bollen stannade. Men det är ingen ursäkt. De är farliga i omställningarna, säger Norrköpingsbacken Andreas Johansson.

Brände straff

Östersund-mittfältaren Curtis Edwards åkte på en märklig skada precis efter paus när han satte press på backlinjen och sprang in i Jon Fjoluson. Edwards linkade av i 49:e och in kom Johan Bertilsson – som hade matchens andra bästa målchans med ett stenhårt skott i ribban i 80:e.

Tio minuter tidigare hade Saman Ghoddos bränt en straff efter att Samuel Mensah blivit nersparkad i straffområdet. Ghoddos vandrade snabbt fram till straffpunkten, försökte tjuva några centimeter med placeringen av bollen, blev tillrättavisad – och sköt sedan högt över ribban.

✓ Svenska cupen-finalen spelas 16.00 på torsdag.