Värdighet som bokstavligt talat saknar motstycke

Det varken börjar eller slutar vid att rädda bollar.

Istället handlar det om att alltid göra ditt yttersta, om att lära av dina misstag, om att ta ansvar för både dig själv och de runtomkring dig, om att gjuta in all din stolthet i ditt hantverk och om att hitta fram till värderingar du alltid kan falla tillbaka på.

En gång i tiden var Gianluigi Buffon en målvakt. Nu har han blivit ett monument.

Aldrig förr har det funnits någon som honom.

Inom fotbollen skildrar vi rätt ofta en klasskillnad genom att hänvisa till hur det varit som att seniorer spelat mot juniorer, som att fullvuxna män borstat bort ofärdiga ynglingar.

Den beskrivningen räcker inte till för att fånga in Gianluigi Buffon .

Han har tagit sig ytterligare ett steg högre upp på den evolutionära trappan. När han ställer sig i ett mål nuförtiden är det snarare som att han är gjord av ett helt annat material än alla andra toppspelare, som att en mytologisk figur tar plats bland ordinära människor.

39-åringen framstår som orubblig, oövervinnerlig, ofelbar.

Det finns ett kraftfält runt buren han skyddar, en aura som han byggt upp under en elitkarriär som snart är 22 år lång.

Den som ställs emot honom möter inte bara en målvakt. Han måste passera en kompakt mur av stolthet, integritet och värdighet som bokstavligt talat saknar motstycke.

▪▪▪

Jag var tolv när jag vände dig ryggen,

förnekade mitt förflutna för att ge dig en säker framtid

Jag gick med mitt hjärta,

jag följde min instinkt

▪▪▪

En gång i tiden var han bara en extremtalang bland andra.

Visst är det ovanligt att Serie A-debutera redan som 17-åring – att hålla nollan mot Roberto Baggio, George Weah och AC Milan – men det är inte unikt.

Det som särskiljer Gianluigi Buffon är inte att han är utrustad med exceptionell idrottsgenetik, utan hur han har förvaltat sin begåvning. Han har alltid varit sann mot sig själv, aldrig slutat växa som vare sig människa eller målvakt.

I tonåren var han en slyngel fullproppad med både adrenalin och arrogans, stod i mål med en Stålmannen-tröja under specialdesignade matchtröjor i olika neonfärger.

Hemma i Carrara var han en testosteronskummande ultra som slogs med motståndarfans – gick på match i bar överkropp under en öppen skinnjacka – och i Parma var han den utvalde som köpte en gul Porsche så fort han fick sin första proffslön.

– Jag bröt mot alla regler som fanns. Jag tyckte att min talang gav mig rätt att göra som jag ville.

Valde nazistiska numret

När Buffon sökte in till en juridikutbildning använde han sig av ett förfalskat intyg. När han skulle visa sig tuff inför Parmas mer hårdkokta fans drog han på sig en tröja med fascistparollen ”Boia chi molla” – ungefär ”Den som flyr striden är en mördare” – och när han fick välja tröjnummer så tog han nazistkopplade 88.

– Jag är medveten om att jag har gjort väldigt många misstag och att vissa av dem är skamfulla, men jag tror också på att människan har rätt att göra fel. Och jag är övertygad om att det är misstagen och lärdomarna som utvecklar dig.

Själv bedömer Buffon andra målvakter genom att studera dem minuterna efter att de gjort en tavla. Det är då de visar hur de reagerar på motgångar, och det är då de är fyllda av ånger och tvivel som deras verkliga karaktär skiner igenom.

– Efter en förlust fokuserar jag antingen på motståndarnas skicklighet eller på mina egna misstag. Det finns inget värde i att säga att motståndarna hade tur eller fick hjälp. Det är alibin, ursäkter som inte hjälper dig att växa eller att ta ansvar.

Vad som är viktigast – att kunna vinna eller att kunna förlora?

– Att kunna förlora.

▪▪▪

Men dagen då jag slutade se dig i ansiktet var också dagen då jag började älska dig,

försvara dig,

vara din första och sista försvarslinje

▪▪▪

Buffon var fortfarande bara tonåring när han debuterade för det italienska landslaget, i en avgörande VM-kvalmatch borta mot Ryssland i ett snöigt Moskva. Han fick hoppa in då förstamålvakten Gianluca Pagliuca skadade sig.

– Jag kunde inte andas. Jag ville begrava mig själv under avbytarbänken.

Trots all sin alfahanniga bravado led Buffon av svår prestationsångest under den första fasen av sin karriär. Ofta gick han ut på planen och kände sig direkt skräckslagen.

– Tro aldrig på målvakter som säger att de aldrig är rädda. Än idag är jag rädd för att göra människor besvikna, men hittar du modet att besegra skräcken så kan du använda den till din fördel.

För Gianluigi Buffon behövde det bli värre innan det blev bättre. Vintern 2003 hade hans rädslor spridit sig från fotbollsmatcherna och tagit över hela hans liv.

Vägen ur depressionen

Han sjönk ner i depressionen, klarade knappt av att överhuvudtaget köra in till Juventus träningsanläggning på morgnarna.

– Jag var tvungen att omvärdera allt. Tidigare trodde jag att psykologer var folk som rånade de osäkra på pengar. Men de finns för att hjälpa dig.

Buffon hittade en väg ut genom att utforska världen både bortanför och innanför planen. Han genomförde sina psykologsamtal, intresserade sig för kultur på ett nytt sätt, studerade historia alltmer intensivt.

Under EM 2004 passerade han sedan vändpunkten.

– Jag åkte dit och var väldigt rädd för att misslyckas, att åka ut redan i gruppspelet. Men när domaren blåste av efter att vi hade spelat 0–0 mot Danmark så var det första gången på fem, sex månader som inte mina ben darrade. Jag hade återfunnit min styrka. Det var som att födas på nytt.

▪▪▪

Jag lovade mig själv att jag skulle göra allt,

för att inte se ditt ansikte igen

Eller i alla fall så sällan som möjligt

▪▪▪

Sommaren 2006 blev Gianluigi Buffon världsmästare, efter att enbart släppt in två mål under hela turneringen. Han var en av favoriterna till att vinna Ballon d’Or, men precis som många andra Juventus-spelare hade han ett tufft beslut att fatta.

Skulle han utgå ifrån vad som var bäst för hans egen karriär – eller skulle han främst se till klubben han representerade?

Alla resonerade olika. Fabio Cannavaro tillhörde de som flyttade. Han drogs till strålkastarljuset runt Real Madrid, och belönades med just den där Guldbollen. Gianluigi Buffon ställde sig i målet för att spela Serie B-fotboll borta mot Rimini istället.

– Juventus hjälpte mig att bli världsmästare, så därför stod jag i skuld till dem. I intervjuer pratar vi fotbollsspelare ofta om kärlek till tröjan, respekt för fansen och tacksamhet gentemot klubben. Jag stannade för att visa att det inte är tomma ord. Ifall jag inte hade gjort det hade jag förlorat en del aktning för mig själv. Vi som blev kvar förlorade allt för sånt som inte kan mätas eller köpas: respekt, tillgivenhet, tillhörighet.

▪▪▪

Det var smärtsamt varje gång jag ändå gjorde det,

att vända sig och inse att jag gjort dig besviken

Igen

Och igen

▪▪▪

Vintern efter säsongen i Serie B – månaden innan han fyllde 30 – blev Gianluigi Buffon pappa för första gången.

Erfarenheten förändrade honom, avspeglade sig i sättet han tänkte, uttryckte sig och agerade. Redan i förstaklass beskrev hans lärare honom som en ledarfigur i sitt skriftliga omdöme, men från och med den här punkten började Buffon prioritera det gemensamma på ett mycket tydligare än tidigare.

– Fram tills jag fyllde 30 bars jag fram av naturlig talang och professionalism, men sedan dess har jag ansträngt mig på ett helt nytt sätt. Du börjar bli vuxen då du tar ansvar. Det kan vara gentemot dig själv, din familj, din klubb, ditt medborgarskap.

På andra sidan 30 blev Gianluigi Buffon mycket mer medveten om vad han representerade och signalerade. När han tränade sina extratimmar gjorde han det inte bara för sig själv.

Han gjorde det för att kunna hjälpa sina lagkamrater, och i förlängningen för att förmedla en livslektion till sina barn. Han gjorde det eftersom det finns ett egenvärde i att anstränga sig, utmana sig och att sträva framåt.

– Nuförtiden är mina enda verkliga rädslor knutna till mina barn. Att förlora dem, givetvis, men även att omedvetet ge dem fel sorts lärdomar.

Fotbollsspelaren som exempel och förebild? Både och. Gianluigi Buffon är inte mycket för ryggradsreflexen som får dig att titta utåt snarare än inåt, att leta efter ansvarstagande någon annanstans.

– Som fotbollsspelare kommer du oundvikligen få en roll och en betydelse i samhället – men jag tycker inte att vi ska överdriva det. När jag hör att fotbollsspelare formar de italienska barnen håller jag inte med. Det är inte Higuain, Balotelli eller Del Piero som uppfostrar mina barn. Det är jag som gör det, det är jag som är deras pappa.

För att sammanfatta sin egen livssyn väljer Gianluigi Buffon åtta värderingsord.

– Lojalitet, osjälviskhet, ansvar, mod, rättvisa, förtjänst, kultur och patriotism.

▪▪▪

Vi har alltid varit varandras motsatser,

ändå kompletterar vi varandra

Som solen och månen

▪▪▪

Att balansera hjärta och hjärna på fotbollsplanen är en sak, att göra det i styrelserummet är något annat.

Ur ett krasst ekonomiskt perspektiv är affärsmannen Gianluigi Buffon en jätteflopp, men själv har han råd att tänka annorlunda.

Hittills har han investerat i ett hotell i hemstaden Carrara (det går okej), i fotbollsklubben han själv växte upp med (den gick i konkurs) och i anrika textilfabrikanten Zucchi.

Riccardo Carradori – styrelseledamot i det snart 200 år gamla företaget – insåg tidigt att det här var en investerare med andra motiv än de sedvanliga.

– Herr Buffon ser sig själv som en patriot, och var stolt över att befästa ett varumärke som vårt utomlands. Han ville ta ”Made In Italy”-kulturen vidare ut i världen.

Förlorat nästan 200 miljoner

Trots att företaget bara gick sämre och sämre pumpade Buffon in mer och mer pengar. Eller rättare sagt, just för att företaget gick sämre och sämre pumpade Buffon in mer pengar. Efter bara några år var han majoritetsägare.

– Jag ville göra mitt för den italienska ekonomin, men jag ska erkänna att jag inte riktigt såg framför mig vad jag gav mig in på.

Det svarta hålet bara slukade och slukade. När Gianluigi Buffon summerade efter ungefär fem år hade han förlorat nästan 200 miljoner kronor på sitt åtagande i Zucchi.

– Men i praktiken höll jag Zucchi vid liv, och nu är varumärket på väg att återhämta sig. Framförallt slogs jag för att ingen av de 1200 anställda skulle behöva bli arbetslösa. De har familjer, och kämpar för sin existens på 1500 euro i månaden. Det är de som är landets ryggrad, och även om det kostade mig några miljoner kunde jag bara inte sätta människor på gatan. Och vi lyckades föra skutan i hamn utan att kasta någon överbord. Det är värt mer för mig än någon segerparad kan vara.

▪▪▪

Tvingade att leva sida-vid-sida, utan att kunna röra vid varandra

Lagkamrater genom livet, ett liv där vi är förvägrade all kontakt

▪▪▪

Sedan han började fördjupa sig i litteraturen och lyriken har även Gianluigi Buffon börjat formulera sig på ett annorlunda sätt. Han refererar regelbundet till Pablo Nerudas poesi eller Vasco Rossis sångtexter, pratar ofta på ett grandiost och storvulet sätt.

Varje gång han vrålar sig igenom den italienska nationalsången vibrerar marken runt honom – för dem med långa minnen rör det upp ekon från de fascistiska flörtarna i ungdomen – men när han förklarar sig utgår Buffon från en nästan ridderlig fosterlandskärlek som inte sluter sig runt det italienska.

– Kraften i att ställa sig bakom ett ideal och en flagga är väldigt stark. Och när jag åkt runt i världen har jag insett att det är likadant för alla människor.

”Skulle aldrig förolämpa”

Att visa respekt för rivalen är centralt för Gianluigi Buffon. När minnesmonumentet över Torinos flygkatastrof vandaliserades gick han ut med ett ursinnigt fördömande gentemot de egna Juventus-anhängarna. När hemmapubliken i Bari buade under den franska nationalsången gestikulerade han åt dem att omedelbart sluta.

– Att vissla åt en nationalsång är som att förödmjuka en mor eller en far. Bakom hymnen finns död, ideal, krig, kamp och uppoffringar. Jag förlorade själv förfäder under Första världskriget, och skulle aldrig tänka tanken att förolämpa någon annans ömhet, känslor eller minnen.

Några egna förebilder har inte Buffon, i alla fall inte på fotbollsplanen. Däremot har han uttryckt sin beundran för den grekiska politikpartisanen Alexandros Panagoulis – ”alltid konsekvent, trots att han visste att det skulle leda till hans egen undergång” – och sin vördnad för den italienske säkerhetsvakten Fabrizio Quattrocchi.

Den sistnämnde blev kidnappad under ett uppdrag i Irak, men sekunderna innan han skulle avrättas slet han av sig sin huva och vrålade:

– Vi faccio vedere come muore un Italiano! Jag ska visa er hur en italienare dör.

▪▪▪

Mer än 25 år har gått sedan jag gav mitt löfte:

Jag svor att skydda dig, se efter dig

En sköld mot alla dina fiender

Jag har alltid tänkt på ditt välbefinnande,

till och med satt det framför mitt eget

▪▪▪

Även för två år sedan slog Juventus ut Monaco ur Champions League. Matchen inföll på en dubbel årsdag, och Gianluigi Buffon dedicerade därför segern till både Fabrizio Quattrocchi och Piermario Morosini.

På dagen tre år tidigare hade mittfältaren Morosini fallit ihop på planen under en match mellan Pescara och Livorno, och sedan aldrig rest sig igen. Han dog av hjärtstillestånd.

Än idag bär Gianluigi Buffon alltid ett armband med hans namn.

– På olika sätt förkroppsligade de här två personerna ett otroligt mod, förstärkt med en innerlig passion. De säger att döden är likadan för alla, men det går att dö med värdighet. Morosini tog en vanföreställning med sig till graven, missuppfattningen om att vi bara spelar fotboll för pengar och berömmelse. Trots att hans hjärta hade slutat slå försökte han ta sig upp för att spela vidare. Han gjorde det för fotbollen, för själen han investerat i sitt arbete.

Minns sin första räddning

Själv har Buffon försökt förklara fotbollens kraft genom att dra paralleller till den uråldriga tyska folksagan om Fastradas ring, om hur ett magiskt objekt påverkar allt i sin väg med sin magnetiska lyster.

Sin roll som målvakt ser han som ett näst intill gudomligt kall. Han ställde ju inte sig i buren förrän han fyllt 12 – då han inspirerats av Kameruns yvige Thomas N’Kono under VM 1990 – men idag har han ett skråtänk som påminner om hur mästare förhåller sig till lärlingar och gesäller inom gamla hantverksyrken.

Då straffläggningen under EM-kvarten mot Tyskland förra sommaren blev utdragen var han livrädd inför att själv behöva slå en straff, att göra mål. Han ville bara inte göra så mot en annan målvakt.

Fortfarande minns han den allra första räddningen han gjorde i en match, en utrusning och ett skott som träffade honom i bröstet.

Kärleksbrevet till sin målbur som löper genom den här texten skrev han efter att ha slagit rekord genom att ha hållit nollan under 974 raka Serie A-minuter. Sin egen förstfödda son lät han döpa till just Thomas, efter vägvisaren N’Kono.

– Jag är väldigt stolt att kalla mig målvakt. Att vara målvakt medför ett stort ansvar, och du måste vara masochist för att utsätta dig för det. När du står i mål är det enda du kan vara säker på att du kommer att släppa in bollar.

Rädda skott? Överskattat

Ska du överhuvudtaget utvärdera Gianluigi Buffon behöver du känna till hur han själv tänker kring sin uppgift. Så som han ser det är det allra viktigaste för en målvakt att förmedla självförtroende till sitt lag, att få dem att lita på dig och därigenom tro på sig själva.

– Därefter gäller det att undvika misstag. Det är där skillnaden finns. En stor målvakt – en riktig mästare – kan inte göra mer än tre, fyra misstag på ett år.

Allt det där med att rädda skott och stoppa bollar? Överskattat.

– Det är klart att då och då måste du göra en bra räddning också. Men för mig kommer det långt ner på listan. Det finns mycket annat som är viktigare för en målvakt.

▪▪▪

Jag var tolv när jag vände mitt mål ryggen

Och jag kommer att fortsätta göra det så länge mina ben, mitt huvud och mitt hjärta tillåter

▪▪▪

Mer än 20 år har nu gått sedan Gianluigi Buffon för första gången fick frågan. Då var det en rysk journalist som undrade kring hans framtida plats i historien, om han en dag skulle kunna ta den inofficiella titeln som tidernas bäste målvakt från Lev Jasjin.

Buffon var fortfarande bara tonåring. Han avbröt intervjun då han insåg att journalisten bara ville avfärda honom, att han var ute efter att cementera sin ryska landsmans status ytterligare.

– Anspråkslösheten är min dödsfiende, de som vill döda dina drömmar innan de ens hunnit lyfta från marken. Som outsläcklig frihetsälskare ser jag det som helt oacceptabelt, så jag tackade för mig. Hur kunde han vara säker på att jag skulle få en sämre karriär än Jasjin?

Senast Gianluigi Buffon förde Juventus till Champions League-final kom han inte ens med i det 59 man stora grovurvalet till Guldbollen. Antonio Conte blev så upprörd att han bojkottade finalomröstningen.

Nu är de allra flesta överens om att Buffon står en enda match ifrån det enhälliga, slutgiltiga erkännandet.

Skulle han till sist lyfta Champions League-bucklan skulle han mycket väl kunna föräras Guldbollen. Skulle han vinna Guldbollen skulle det vara omöjligt att se honom som något annat än alla tiders främste målvakt.

De senaste veckorna har även dignitärer över hela fotbollsvärlden överträffat varandra i ystra hedersbetygelser, försäkrat att de nu håller på Juventus enbart för Buffons skull.

Huvudpersonen själv ser däremot på det hela med jämnmod. Hans liv och hans lärdomar har fört honom hit. Nu är han bekväm med den man och den målvakt han har blivit. Che sarà, sarà.

– Jag tror på meritokrati. Om vi förtjänar att vinna Champions League så kommer vi att göra det. Annars gör vi det inte.

Och hur blev det egentligen med den där 20 år gamla utfästelsen? Känner Gianluigi Buffon själv att han är framme nu, att han verkligen har passerat Lev Jasjin?

– Låt oss säga att jag i alla fall har haft en fin karriär. Tiden och historien kommer att ge mig den rätta vikten och betydelsen.

