Stormar mot guld efter 6-0-krossen

Malmö stormar mot sitt 20:e SM-guld.

Anton Tinnerholm hade show när Elfsborg krossades med 6–0.

– När vi spelar så här är det inget lag i Sverige som är i närheten av oss, säger matchhjälten i C More.

Foto: Björn Lindgren/TT

Malmö gick på knock mot krisande Elfsborg och ledde med 2-0 redan i paus – efter två närmast identiska självmål.

Anton Tinnerholm låg bakom båda.

I den nionde minuten slog han ett inlägg ämnat för Carlos Strandberg som Jörgen Horn råkade styra in i eget nät, och i den 40:e gick slog han ett nytt inlägg (eller var det ett skott…?) som Jon Jönsson styrde in till 2-0.

– Ja, det är två inlägg som jag bara bombar in. Sen har vi studsen med oss. Vid första målet försöker jag hitta Carlos, hade den inte styrts in så hade den gått fram till honom. Vid andra målet bombar jag bara in bollen, säger Tinnerholm i C More.

Tog revansch

Nästa mål kom från elva meter.

Lagkapten Markus Rosenberg – som sumpade sin senaste straff – tog gruvlig revansch när han satte in 3–0.

Därefter drog kvällens stora olycksfågel Jörgen Horn på sig sitt andra gula kort och visades ut, och det dröjde inte länge förrän MFF utnyttjade det numerära överläget och satte 4–0 via rysligt formstarke Erdal Rakip.

– Det blir en brutal uppförsbacke för oss efter 0–3 och en man utvisad när man möter Malmö i den här formen. En riktigt tuff kväll för oss, säger Elfsborgs tränare Magnus Haglund.

Nära SM-guldet

Men rubrikerna skulle ändå handla om Anton Tinnerholm.

Ytterbacken – som alltså låg bakom båda självmålen – satte både 5–0 och 6–0 och dubblade därmed sin totala målskörd den här allsvenska säsongen.

– När vi spelar så här är det inget lag i Sverige som är i närheten av oss, säger matchhjälten i C More.

Tinnerholm sitter på utgående kontrakt och efter showen vädjade fansen: ”Skriv på”.

– Först ska vi vinna SM-guldet. Sen får vi se vad som händer, säger han till C More om kontraktsläget.

6–0 blev slutresultatet och segern gör att MFF leder tabellen hela nio poäng före Djurgården och tio före AIK, med fem matcher kvar att spela.

Senast Elfsborg släppte in sex mål i allsvenskan var den 23 oktober 2005 då man förlorade med 1–8 mot Djurgården.

FAKTA Matchens fem bästa +++++ Anton Tinnerholm, försvarare, Malmö

Kommentarer överflödiga. Men okej: låg bakom fem av sex mål. ++++ Markus Rosenberg, anfallare, Malmö

Briljant som en nummer tio. +++ Anders Christiansen, mittfältare, Malmö

Hans höger yttersidor är värda entrépengen bara de. ++ Oscar Lewicki, mittfältare, Malmö

Det är lätt att fastna vid MFF:s offensiva spelare (och Tinnerholm) men Lewicki var bra, mycket bra, som ankare. + Erdal Rakip, mittfältare, Malmö

Låg nästan högre än Rosenberg. Målskytt igen och fina formen håller i sig.

Matchen +++

Vilken styrkedemonstration av MFF.

Eller?

Kan man säga så när Elfsborg var så bedrövliga och håglösa?

Jo, men det får man nog påstå ändå.

Men boråsarna ska skämmas.

Domare ++++

Andreas Ekberg, Bjärred Jury: Johan Flinck