Efter kontroversiella Lukaku-sången: ”Låt oss gå vidare”

Foto: REX

Romelu Lukaku, 24, har redan gjort fem ligamål för Manchester United, blivit en publikfavorit på Old Trafford och fått en egen sång av fansen.

En väldigt kontroversiell sådan.

Nu vill anfallaren att supportarna slutar sjunga den.

”Romelu Lukaku

He's our Belgian scoring genius

He's got a 24inch penis

Scoring all the goals

Bellend by his toes”

Så lyder sången som blivit en snackis i fotbolls-England och som ekat på alla arenor där belgaren och Manchester United spelat.

Anfallaren som anlände från Everton i somras, till en prislapp på cirka 825 miljoner svenska kronor, har gjort succé i sin nya klubb och redan gjort sex mål på sex tävlingsmatcher.

”Stötande och kränkande”

Sången om 24-åringen har dock inte uppskattats av alla.

Romelu: "Great backing since I joined #MUFC. Fans have meant well with their songs but let’s move on together. #RespectEachOther" Romelu: "Great backing since I joined #MUFC. Fans have meant well with their songs but let’s move on together. #RespectEachOther"

Enligt The Times ska en talesperson för anti-rasist kampanjen Kick It Out ha sagt att den är stötande, kränkande och att rasistiska stereotyper aldrig är acceptabla varken i fotbollen eller i samhället oavsett om avsikten är att stötta en spelare.

Tidningen skriver vidare att matchvärdarna på Old Trafford ska ha blivit ombedda att stoppa fansen från att sjunga sången under lagets 4–1-seger mot Burton i Ligacupen under onsdagen.

Under torsdagen gick Romelu Lukaku själv ut på Manchester Uniteds officiella Twitterkonto och vädjade till fansen:

”Det har varit grym support sedan jag anlände till klubben. Fans har menat väl med deras sånger, men låt oss nu gå vidare tillsammans”, säger han i ett uttalande.

På lördag spelar Manchester United på bortaplan mot Southampton.