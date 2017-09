Enklare väg till EM i potten i höstens VM-kval

Därför blir Sveriges kvalhöst extra viktig

MINSK. Det ligger mer än en VM-plats i pottens i höstens kval.

Behåller Sverige sin tolfteplats på Fifarankningen får man av allt att döma en enklare väg till EM 2020 via nya Nations League.

– Då är det en fördel, säger förbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand.

Landslagets höst består av en dramatisk jakt på en plats i VM nästa sommar.

Men det står faktiskt mer på spel i de tre återstående kvalmatcherna än ”bara” en VM-plats.

Efter att VM-kvalet är avslutat, men före playoff-spelet, ska nämligen de 55 europeiska nationerna delas in i fyra divisioner till den nya turneringen Nation League som inleds hösten 2018. De 12 främsta, europeiska nationerna på Fifarankningen kommer att hamna i förstadivisionen (League A), nästa 12 i League B och därefter League C och D med 15 respektive 16 nationer.

Sverige ligger på gränsen

Från varje division går sedan det bästa laget som inte kvalat in den vanliga vägen till EM 2020 (se turneringsformat i faktarutan nedan).

Sverige ligger just nu tolva i denna rankning, alltså precis på rätt sida gränsen för att komma med i toppdivisionen.

Det är förstås svårare att vinna League A än till exempel League B eller C (för att inte säga League D med en massa blåbärsnationer) men då i princip alla stora nationer i League A ändå kvalar in till EM via det ordinarie kvalet kan det räcka med till exempel en tiondeplats (kanske till och med en tolfteplats) där. Då är det betydligt tuffare att vinna League B med, i nuläget, lag som Island, Nederländerna, Turkiet, Serbien, Bosnien, Irland och Nordirland.

Fler attraktiva matcher

– Detta givet så är det en fördel att hamna i League A, säger Håkan Sjöstrand , Fotbollförbundets generalsekreterare.

Men det handlar inte bara om en lättare väg till EM utan också fler, attraktiva matcher. Nations League ska ju till stor del ersätta vänskapslandskamper.

– Tänk en grupp med Tyskland, Spanien och Sverige, säger Sjöstrand drömmande.

Därför blir höstens VM-kvalmatcher extra viktiga. Sverige måste få med sig tillräckligt bra resultat för att inte tappa en enda placering på Fifa-rankningen över de europeiska nationerna.

