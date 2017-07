Åtta målvaktstavlor i EM-gruppspelet

Norge–Belgien 0–2

0–1 (59) Rutinerade Ingrid Hjelmseth lämnar retur rakt ut på en ganska beskedlig nick från Tessa Wullaerts, och en offsidestående Elke Van Gorp kan raka in det viktiga ledningsmålet. Ingen stortabbe, men absolut ett svagt ingripande från Norges nummer ett.

Belgien Holland 1–2

1–1 (59) Tessa Wullaerts lyfter in en andraboll i en hög, hög lyra – och den nederländske målvakten Sari van Veenendaal upptäcker faran för sent. Förflyttningen är långsam, och bollen seglar in i bortre gaveln. Märklgt mål, trögt målvaktsagerande.

Sverige–Ryssland 2–0

1–0 (22) Tatyana Scherbak går ut på en lång frispark från Magdalena Eriksson, men kommer helt fel och missar bollen. Lotta Schelin nickar in ledningsmålet i öppet mål.

Tyskland–Italien 2–1

1–0 (19) Laura Giuliani kommer först ut på ett frisparksinlägg, men oattackerad tappar hon bollen och ger Josephine Henning öppet mål. En gåva.

Frankrike–Österrike 1–1

1–1 (51) Manuele Zinsberger går ut på en hörna, utan att nå bollen. Istället kan Amandine Henry nicka in bollen i det övergivna målet. Klasshörna, men felbeslut av målvakten.

Schweiz–Frankrike 1–1

1–1 (76) Frankrikes första egentliga avslut på mål i andra halvlek är en frispark ur snäv vinkel från Camille Abily. Väl slagen, men rakt på målvakten Gaëlle Thalmann, som fumlar in bollen i eget mål.

Island–Österrike 0–3

0–1 (36) Ett helt harmlöst inlägg, men den isländska målvakten Gudbjörg Gunnarsdottír tappar helt ohotad bollen i gapet på Sarah Zadrazil som gör matchens första mål. EM:s värsta tavla.

Portugal–England 1–2

0–1 (7) Patricia Morais ska rensa bollen, men får felträff och serverar Englands Toni Duggan ett öppet mål. Horribelt misstag.