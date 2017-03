Fem bröder i samma lag: ”Försök slå det”

FAKTA

√ Mtaka Simba

Ålder: 30.

Position: Central mittfältare/ytterback.

Bakgrund: Började spela fotboll i Brommapojkarna, men den blivande U17- och U19-landslagsmannen värvades i unga år till Djurgården. Karriären gick vidare i Sleipner, Huddinge och Södertälje FK innan Mtaka drog till Norge, där det blev spel i Nesodden, Elverum och Levanger.

√ Heradi Simba

Ålder: 28.

Position: Mittback.

Bakgrund: Inledde karriären i Bro IK och värvades som 18-åring till dåvarande Superettan-laget Enköping. Återvände till klubben efter att ha spelat collegefotboll i New Jersey, men bestämde sig 2013 för att varva ner i division 5-klubben Håbro IF. Under sommaruppehållet gick Heradi till seriekonkurrenten Håbo, som han hjälpt att klättra i seriesystemet.

√ Charles Simba

Ålder: 27.

Position: Mittback.

Bakgrund: Inledde karriären i Bro IK, men hamnade tidigt i Djurgården. Charles tillhörde A-truppen 2010, men fick aldrig chansen i allsvenskan. Gick året därpå till Jönköpings Södra och hann med elva matcher i Superettan innan han gick vidare till Husqvarna. De senaste säsongerna har han spelat för Tenhult.

√ Moonga Simba

Ålder: 16.

Position: Yttermittfältare.

Bakgrund: Började spela organiserad fotboll i BP, men gick - med sin tvillingbror som följeslagare – till AFC Athletic och därifrån till Hammarby. Efter en säsong i Bajens 00-lag valde Moonga och Asokolo, trötta på pendlandet från hemmet i Bro, att bli klubbkamrater med Heradi i Håbo FF. Nu är de, 16 år unga, redo för spel i division 2.

√ Asokolo Simba

Ålder: 16.

Position: Central mittfältare/ytterback.

Bakgrund: Se Moonga.