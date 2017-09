Jebali släckte guldstriden?

+++++ Kim Källström, mf, Djurgården

Inblandad överallt. Mål och defensivt ansvar.

++++ Issam Jebali, a, Elfsborg

Ojämn, men med såna spetskvaliteter.

+++ Jesper Karlström, mf, Djurgården

En match i mittens rike.

++ Simon Olsson, mf, Elfsborg

Ja, en match mittens rike.

+ Simon Lundevall, mf, Elfsborg

Nyckel i Elfsborgs offensiv.

Domare: Glenn Nyberg, Borlänge +

MATCHEN +++

Oj, vad det svängde på Borås Arena. Efter en pigg inledning av Elfsborg tog guldjagande (?) Djurgården över rejält under en tiominutersperiod. 1-0 för gästerna kom av skytteligaledaren Magnus Eriksson efter en misstänkt hands på Jonas Olsson. Elfsborg kom sakta smygande tillbaka in i matchen.Hemmalaget ville ha straff när en boll träffade Jonas Olssons hand, nu i eget straffområde. Andreas Isaksson tvingades till en jätteräddning men sträckte baksidan (?) i samma situation och tvingades kliva av i början av andra halvlek. Elfsborg fick utdelning när Prodell styrde in 1-1 innan Djurgården lyfte sig och Kim Källström vackert chippade in 2-1. Men det här var matchen där mycket hände. Jebali tryckte in slutresultatet 2-2 på straff efter att Felix Beijmo fått bollen på armen…

Jury: Michael Wagner, Borås