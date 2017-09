Uppgifter: Förbundskaptenen lämnar efter rasistskandal

Han ska ha rasisthånat två av lagets egna spelare.

En skandal som sedan FA tystade ner.

Men nu säger samstämmiga uppgifter i brittisk press i att engelska damlandslagets förbundskapten Mark Sampson får lämna sitt jobb.

Det var efter att Mark Sampson lett sitt England till semifinal i EM som skandalen briserade.

Chelseastjärnan Eniolo Aluko, som inte togs ut i truppen på grund av ”dåligt uppförande” avslöjade då att hon och en icke namngiven landslagskamrat ska ha rasisthånats av förbundskapten Sampson.

– Vi var på hotellet, alla var spända inför en stor match (mot Tyskland reds. anm). På väggen hängde det en lista över familj och vänner som skulle komma för att se matchen och som en händelse stod jag bredvid Mark. Då frågade han mig om någon från min familj skulle komma och jag sa: ”Ja, de kommer över från Nigeria”. Mark svarade: ”Åh, Nigeria? Se till att dem inte släpar med sig ebola hit”, berättade bland annat Aluko i en intervju med The Guardian .

Har haft jobbet i fyra år

Hon berättade då att hon anmält händelsen till FA men i stället för ett agerande mot Sampson ska hon köpts till tystnad för motsvarande 840 000 kronor – innan hon petades ur EM-laget.

Sampson har sedan utretts och förnekat diskrimineringsanklagelserna och fanns med vid sidlinjen när England besegrade Ryssland med 6–0 i VM-kvalet nyligen.

Men nu kommer samstämmiga uppgifter från BBC, The Times och flera andra brittiska medier att Mark Sampson kommer att få lämna sitt jobb under onsdagen. FA väntas meddela beslutet under en presskonferens senare i dag.

Mark Sampson har haft jobbet som förbundskapten sedan 2013.

