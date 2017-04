Bröt måltorkan - sköt Chelsea nära titeln

Fem raka matcher utan mål – men mot Southampton blev han stor hjälte.

Diego Costa blev tvåmålsskytt när Chelsea vann med 4–2 på Stamford Bridge.

– Det är alltid bra att spela för Tottenham och sätta press på dem, säger Eden Hazard enligt BBC.

Chelsea föll borta mot Manchester United den 16 april. Sedan dess har laget studsa tillbaka starkt. Först slog man ut Tottenham ur FA-cupen – i kväll besegrade man Southampton.

Drömstart genom Hazard

Det tog endast fem minuter. Sedan lirade Diego Costa fram Eden Hazard som sköt in 1–0 lågt i bortre hörnet.

– Det är alltid skönt att göra mål och skapa många målchanser. Jag vill vinna titeln den här säsongen. Om mina mål hjälper oss att göra det är jag nöjd, säger Hazard.

Chelsea firade – Southampton hade knappt vaknat. Men förre Chelsea-spelaren Oriol Romeu tog bortalaget in i matchen när han halvvägs in i första halvlek stötte in 1–1 efter en hörna.

Sedan stod matchen och vägde, fram till strax före halvtid. Då klev lagkaptenen Gary Cahill fram och nickade in 2–1.

Två sköna mål för Costa

Diego Costa, som hade varit mållös i fem matcher, knäckte sedan Southampton. I den 53:e minuten ordnade han 3–1, och i slutminuterna fixade anfallaren även 4–1.

– Vi gjorde fyra vackra mål. Det är alltid bra att spela före Tottenham och sätta press på dem, säger Hazard.

Southamptons Ryan Bertrand, som har spelat i Chelsea, nickade sedan in slutresultatet 4–2.

Därmed har Chelsea 78 poäng efter 33 ligamatcher. Tottenham, som spelar mot Crystal Palace imorgon, har 71 poäng efter 32 matcher.

