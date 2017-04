AIK utbuat efter ny mållös match

Foto: ANDREAS L ERIKSSON, BILDBYRÅN

Zzzzzz.

Ungefär så lät det när 11 927 åskådare såg AIK spela 0-0 hemma mot Gif Sundsvall på Valborgsmässoafton.

Efter slutsignalen hördes burop från läktarhåll.

– Jag tror folk är besvikna, säger Henok Goitom i C More.

AIK har fortsatt svårt att omsätta sitt stora bollinnehav till farliga målchanser.

Hemma mot Gif Sundsvall var det gästerna som var närmast ett ledningsmål i en i övrigt sömning första halvlek men målvakten Oscar Linnér hann ut för att avvärja Peter Wilsons friläge.

Spridda busvisslingar hördes från läktarhåll redan efter den första halvleken – och lagom till den andra valde AIK-tränaren Rikard Norling att göra ett byte.

”Vill inte gå in på det”

In med Henok Goitom – ut med Stefan Ishizaki.

– Vi tvingas till att bli mer direkta och då behöver vi fler folk högt uppe i banan. Varför jag byter ut Ishizaki? Jag bara känner att … det är svårt, jag vill inte gå in för mycket på det för vad jag än säger så drabbar det ”Ishi”. Bytet drabbar en av de fyra (mittfältarna) och nu blev det så här, förklarar Norling i C More.

Krpic missade jätteläge

Med Goitom på planen skapade AIK ett par farliga målchanser, bland annat efter att den inbytte anfallsstjärnan väggspelat fram Johan Blomberg – men den gången gick bollen precis utanför.

I slutet av matchen fick det redan kraftigt ifrågasatta nyförvärvet Sulejman Krpic – nyss inbytt – ett gyllene nickläge men bosniern fick en rejäl felträff med pannan.

Och i den 88:e minuten vädjade AIK om straff då bollen tog på Sundsvalls Dennis Olssons hand i straffområdet – men domare Johan Hamlin friade och matchen slutade 0-0.

”Känns tungt”

Detta var AIK:s andra mållösa match på Friends Arena den här säsongen.

– Jag tror folk är besvikna över att det blir 0-0, men jag tycker vi har bra chanser för att göra 1-0. Vi måste vara mer skärpta i avsluten. Men jag tycker ändå vi har några bra chanser. Sen kanske det är lite trötthet efter att ha spelat tre matcher på en vecka. Nu känns det lite tungt. Hemma mot Sundsvall ska vi ta tre poäng och haka på i toppen, säger Henok Goitom i C More.

