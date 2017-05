”Är redo att kämpa in i döden för det”

Spelskandalen fick Rikard Norling att ifrågasätta hela sitt livsval.

Samtidigt som arbetet med att gå vidare nu påbörjats berättar AIK-tränaren om känslorna, derbyt mot Djurgården och värdet av att allsvenskans förtroende upprätthålls.

– Har jag inte det här så är mycket färdigt, då har jag bara familjen kvar. Så det är nästan viktigare än livet självt. Så jag är redo att kämpa in i döden för den här sanningen, säger Norling.

Nils-Eric Johansson promenerar till sin bil på AIK:s träningsanläggning Karlberg med en blå Ikea-kasse över axeln. På parkeringen står Daniel Sundgren med nedvevade rutor och låter Snowstorms gamla klassiker ”Sommarnatt” fylla den kvava luften. Plötsligt öppnas ett fönster, målvakten Kenny Stamatopoulos sticker ut sitt huvud och ropar åt Nisse” att vänta in honom.

”Kan leva i en sanning istället för en illusion”

Det är årets varmaste dag och det hade kunnat vara en årets bästa dagar för AIK. Sommaren har äntligen kommit till huvudstaden och på måndag väntar det sedan länge emotsedda derbyt mot Djurgården. Men AIK har de senaste dagarna tvingats vända upp och ner på både sin historia och framtid efter att en av spelarna slagit larm om att han med hot och mutor ombetts att påverka utgången i torsdagens nu uppskjutna match mot IFK Göteborg.

Påtryckningar som enligt Sportbladets uppgifter dessutom kommit från en före detta AIK-spelare .

– Jag kommer inte gå in på någonting på det. Jag säger det innan du börjar att vi har bestämt att Björn (Wesström, sportchef) är den som uttalar sig om just det som sker, det som har skett och de processer vi ska in i. Det är bara så. Men vill du prata derbyt kan det bli hur långt och blommande som helst, säger tränaren Rikard Norling .

Hur känns det att rulla taktik inför mötet med Djurgården nu med tanke på vad som hänt?

– Känslomässigt har jag upplevt att jag nu kan fortsätta leva i en sanning och inte i en illusion, för det är ju det som det här beslutet medför. Att vi kan fortsätta att tro på att det här är korrekt. Så just den processen, just den delen, är precis lika underbar som den var innan. Men det hade kunnat vara fundamentalt annorlunda om inte vi hade gjort det vi har gjort. För då hade inte jag funnit något som helst värde i den här processen att förbereda oss för Djurgården.

Litar du på att allt är rent nu bara för att det larmades den här gången?

– Man kommer aldrig veta men vi har i alla fall tagit ställning. Vi har visat vad vi står för. Det är det vi kan göra för att påverka den sanning som vi vill leva i.

”Bättre att ni går ut och plockar svamp”

Simon Thern gör förbi sin tränare med fyra flaskor vatten i händerna på sin väg ut till ett löppass. Större delen av de övriga spelare har nu sedan länge försvunnit till gymmet samtidigt som Rikard Norling med den gassande solen i nacken försöker sätta ord på den senaste utmaningen i hans ledarkarriär.

Avslöjandet om påtryckningar med försök att rigga matchen mellan IFK Göteborg och AIK har också fått följdeffekter. I Dagens Nyheter pekar polisen nu ut ytterligare sex spelare som blivit utsatta för påtryckningsförsök och flera allsvenska matcher har misstankar kring sig.

Norling beskriver att hans känslor inför jobbet som allsvensk fotbollstränare inte är annorlunda nu än för en vecka sedan men tiden där emellan har innehållit stunder där 45-åringen ifrågasatt stora delar av sitt liv.

– Det blir yrkesexistentiella frågor som det hade blivit för alla. Jag vet inte om jag är annorlunda men hela mitt liv hänger upp på det här. Har jag inte det här så är mycket färdigt, då har jag bara familjen kvar. Så det är nästan viktigare än livet självt. Så jag är redo att kämpa in i döden för den här sanningen, säger Norling.

Hur känns det då när någon kommer och stampar på sanningen?

– Det förstår du säkert själv att det blir djupa känslor som sätts igång.

Trots den mörka veckan är det en översvallande positiv Rikard Norling som blickar framåt mot måndagens derbyt mot Djurgården. Glad över hur spelarna hanterat situationen, tacksam för arbetet klubben satt igång och lättad över att snart bara behöva prata taktik och löpvägar igen.

Hur kul ska det bli möta Djurgården?

– Det är underbart. Jag tycker om själva företeelsen Djurgården-AIK. Vi hänger ihop i vår antagonism. Det ska bli en fin upplevelse.

Det som fortfarande återstår för klubben att att bemöta allmänhetens misstankar mot en allsvenska som nu kommer ha kritiska blickar på sig från alla håll. Vilka går att lita på? Är en målvaktstavla bara en målvaktstavla? Har ett skrällresultat bara sportsliga förklaringar?

– Många av Sveriges barn växer upp med vår fotboll och med allt vad det innebär. Det är en del av hela vårt samhälle för våra barn att växa upp i och det är viktigt att det är rent, fräscht och något som vi är stolta över. Det skulle vara helt fruktansvärt om det vore så att den sanningen bara blir ”tyvärr, grabbar och tjejer det är bättre att ni går ut i skogen och plockar svamp för det är det enda rena och den enda sanning som finns”. Men de kan kanske förgiftas av den svampen också om någon bara tjänar pengar på det.