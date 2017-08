Norling: ”Ville inte slänga det i papperskorgen”

Tappade poäng hemma mot jumbon

Foto: Bildbyrån

1–1 hemma mot solklara jumbon AFC, och många frågor för AIK-tränaren Rikard Norling att svara på.

Efter matchen svarade han på en del av dem.

– Ska man bara knyckla ihop det här och slänga det i papperskorgen? Jag ville inte det, säger han.

En ung, nöjd engelsman på ena sidan. En besviken, erfaren svensk på den andra.

När presskonferensen efter AIK –AFC Eskilstuna var över vände sig Rikard Norling till Michael Jolley med värme i rösten:

– Well done, young man. Well done. Bra gjort, grabben.

Från AIK-håll lät det förstås annorlunda efter en ny, tuff smäll i striden om europaplatserna.

Norling testade en ny upställning mot AFC, med Henok Goitom ett snäpp bakom anfallarna Nicolás Stefanelli och Chinedu Obasi.

– Vi går ut till den här matchen med en lite annorlunda form. I första halvlek får vi inte effekt av det, det blir stillastående, vi gör ingen bra match. Vi bestämmer oss i andra för att göra ett bättre försök, och det gör vi. Vi får en bättre rörelse, fler hot, Henok hittar en bättre yta för att komma rättvänd mot deras backlinje, säger Rikard Norling.

– Vi har inte speciellt många chanser, men lika många som vi hade under våren. Då hade vi en hög effekt på de målen eftersom vi oftast höll nollan. Nu har vi fler chanser, men effekten har gått ner litegrann, och vi är lite öppnare defensivt. Det är inte konstigt. Vi har tre spelare där bak som spelat väldigt mycket. Den här veckan som kommer nu är välbehövlig för dem som spelat mycket.

Turay: ”Thierry Henry”

Sedan målfesten på Studenternas IP i mötet med Sirius har det gått trögt för AIK, framförallt poängmässigt.

Det tunga uttåget mot Braga i Europa League-kvalet följdes upp av en sur förlust mot IFK Göteborg.

I mötet med AFC Eskilstuna hoppades de drygt 12 000 åskådarna på Friends – de flesta iklädda AIK-halsdukar – att trenden skulle vändas.

Det visade sig att jumbon minsann inte var i Stockholm för att kasta in handduken.

– Vi ska vinna en sådan här match. Jag vet inte vad jag ska säga mer än det, summerar Daniel Sundgren besviket efter matchen.

Inledningsvis såg det ganska positivt ut för hemmalaget. AIK hade mycket boll och spelade runt den lagdelarna emellan.

Därför var det en riktig kalldusch när Mohamed Buya Turay kom löpande med bollen, snurrade upp AIK-försvaret och placerade in den bakom Oscar Linnér.

Ett klassmål.

– Thierry Henry, säger Turay till den samlade journalistkåren efteråt, men lägger på ett litet leende.

– Jag brukar göra sådana mål. Det var inget speciellt.

”Klart det känns som att vi sviker”

När lagen kom ut efter halvtid var det ett mer energifyllt AIK som äntrade planen.

Därför kändes det nog extra skönt med tidigt utdelning. Kristoffer Olsson sköt säkert in kvitteringen, efter ett fint inlägg från Henok Goitom på högerkanten.

Men trots stort bollinnehav fick hemmalaget nöja sig med sig en poäng – till publikens stora ilska.

Buropen överröstade det mesta, något som givetvis även spelarna märkte av.

– Klart att det känns som att man sviker dem. Man vill alltid ge dem tre poäng. De stöttar ju oss hemma, borta, överallt, säger Daniel Sundgren.

– Sen gör man ju allt man kan. Vi vill inte heller förlora, vi vill inte heller spela kryss. Men ja… man försöker så gott man kan.

Det känns som att det är sista tredjedelen som inte fungerar?

– Jag tycker det är rätt bra inlägg, från båda kanterna. Men det är som du säger, det är sista tredjedelen som inte är på topp i dag.

”Det gör man inte om spelarna är helt slut”

Även AIK-tränaren Rikard Norling hade svårt att förklara exakt vad som gick snett under söndagen.

Efter matchen i Göteborg (1–2) senast förnekade du att spelarna var trötta, är det annorlunda nu?

– Det kan vara en del av förklaringen att vi är lite öppnare (som lag). Idag hade vi sämre press på bollhållaren framför backlinjen, och större ytor att ta hand om. Vi driver ju på väldigt hårt i andra halvlek, det gör man inte om spelarna är helt slut.

Att ni ställdes mot många kontringar berodde väl på att ni hade svårt att avsluta era anfall?

– Det var den stora snackisen i omklädningsrummet, den stora besvikelsen. Målet var att skapa en samaktion, en dynamik, men det blev precis tvärtom. Vi var stillastående, spelade upp på spelare som hade redan markering på sig. Och så hade vi redan i grundläget valt en mer offensiv formation, så det fanns stora ytor för dem att ställa om på. Vi visste det, vi var redo att betala det priset. Men det var så taskig effekt på det utfallet vi hade framåt, så det blev inget bra.

”Ville inte slänga det i papperskorgen”

Vad tycker du att ni fick ut av att spela med tre anfallare framåt?

– Ingenting, jättetrist. Så det är… ska man bara knyckla ihop det här och slänga det i papperskorgen? Jag ville inte det. Och i andra halvlek är vi verkligen forcerande.

Är det något du kommer att fortsätta med?

– Nu ska vi ta… vi har liksom gnuggat nu, så fort man andats ut efter en presskonferens så har det nästa fajt varit tre dagar bort. Det har varit fokus en väldigt lång tid. Nu har vi en vecka till nästa match, så jag kommer ta ett steg tillbaka, låta reflektionen komma. Sen får vi se.

Ni har nu tre vinster, fyra oavgjorda och tre förluster på hemmaplan den här säsongen. Vad beror det på?

– Det är i grund och botten för dåligt, naturligtvis. Men det behövs analyseras djupare än att jag sitter och vräker ur mig något direkt på en presskonferens.

Hur illa är det med Stefan Ishizakis skada?

­ – Det är ingen allvarlig skada, det är det inte.

Ger upp guldet

AIK ligger just nu på en tredje plats i tabellen, 14 poäng bakom ledande Malmö FF.

Kampen om guldet är nu helt borta, konstaterar Per Karlsson.

– Nu handlar det om att ta en Europaplats, säger han.

– Man kan inte hålla på att räkna de poängen. Nu är det Europa som gäller, inget annat.

