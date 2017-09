Kryss i Stockholmsderbyt

2198 dagar – och fler blir det.

Djurgården förblir segerlösa i Stockholmsderbyn även i år – trots Özcan Melkemichels löfte.

– Jag kan inte be om ursäkt för 1–1, säger han.

Özcan Melkemichel lovade en derbyseger när han tog över som Djurgårdstränare.

– Vinner vi inte har jag svikit många, då blir jag jättebesviken, sa han inför derbyt .

Efter tre misslyckade försök, totalt 17 i rad för Dif, skickade han ut en frustande elva hemma mot Hammarby.

Othman El Kabir hade dubbla chanser, Gustav Engvall skruvade en boll strax utanför och i våg efter våg öste Djurgården fram på kanterna.

”Pressar enormt”

Men Johan Wiland tog allt han behövde och lite till – och plötsligt vände matchen.

– De pressar enormt och skapar bra chanser, men vi står emot och sen äter vi oss in i matchen. Det har sett ut så i många derbyn, när vi kommer igång börjar det hända grejer, konstaterade Kennedy Bakircioglü i paus.

Och nog hände det saker. I 41:a minuten slog Kennedy en hörna och efter en lyckad Pa Dibba-screening kunde Björn Paulsen gå upp i helt eget majestät från fyra meter och nicka in 1–0.

LÄS OCKSÅ Simon Bank efter derbyt: Dif ska väl i Europa nu, där får de möta lag från andra städer än den här

Olsson kvitterade

– De (Djurgården) kämpar på bra, haha. Men det är vi som är bra, vi är grymma, log Kennedy.

Men Dif orkade samla sig i paus och kom ut med förnyad energi. Och även Djurgården fick utdelning på en hörna. Jonas Olsson kastade sig mot första stolpen och lyckades styra in 1–1 via Birkir Mar Saevarsson in i mål.

– Vi sa att vi skulle slå lite kortare ytor. Jag kom vältajmat, det är ingen ren träff men skönt att göra mål, säger Olsson.

Ger upp guldet

Efter kvitteringen stannade derbyt av en aning. Närmast ett segermål var Marcus Degerlund på ännu en hörna och Gustav Engvall med en nick utanför på övertid, men matchen slutade 1–1.

Därmed kommer derbyspöket gå in på sjunde säsongen.

– Jag gav ett löfte och jag kommer fortsätta hålla det löftet. Vi förlorade i alla fall inte. Och vi kommer aldrig ge upp så länge jag tränar här. Jag kan heller inte be om ursäkt efter 1-1. Hade vi förlorat så hade jag stått här och skämts, säger Özcan Melkemichel efter matchen.

Gustav Engvall:

– Det är självklart tufft. Vi har en säsong där vi är starka och då känner vi att vi ska vinna ett derby. Nu finns det inga chanser kvar. Det känns tufft som fan att vi inte vinner något derby.

LÄS OCKSÅ Här är derbytifona från Tele2 – rösta på din favorit

FAKTA BETYG PÅ ALLA SPELARE ✓ Djurgården (4-4-2)

1. Andreas Isaksson +++

***

22. Felix Beijmo +++

4. Jacob Une Larsson +++

13. Jonas Olsson +++

3. Elliot Käck ++

***

7. Magnus Eriksson +++

6. Jesper Karlström +++

16. Kim Källström +++

58. Othman El Kabir ++ (ut 84)

***

17. Gustav Engvall ++

8. Kevin Walker ++ (ut 78) Avbytare: Aliou Badji (in 78), Haris Radetinac (in 84) ✓ Hammarby (4-4-2)

1. Johan Wiland ++++

***

2. Birkir Mar Saevarsson +++

4. Björn Paulsen ++++

23. Marcus Degerlund +++

77. Mats Solheim ++

***

90. Jiloan Hamad +++

10. Kennedy Bakircioglu +++ (ut 62)

8. Jeppe Andersen ++

22. Muamer Tankovic ++ (ut 71)

***

17. Pa Dibba +++ (ut 85)

21. Sander Svendsen ++ Avbytare: Arnór Smárason (in 62) ++ , Rebin Asaad (in 71), Domare: Bojan Pandzic +++ Matchen: +++

Djurgårdens första halvtimme var magnifik och man kunde ha haft en 2-0-ledning om det inte vore för en fenomenal Johan Wiland. Men nej, hemmalaget fick ingen tidig utdelning och i stället kom Hammarby in i matchen. Björn Paulsens 1-0-kom kom relativt logiskt, Jonas Olssons 1-1-mål likaså – och i slutändan får 1-1 ändå betraktas som rimligt och rättvist. Jury: Andreas Käck, Per Bohman & Simon Bank. Läs mer