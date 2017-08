Inhopparna avgjorde för Manchester United

Marcus Rashford bänkades för första gången i årets Premier League.

När han väl kom in behövde han bara tre minuter på sig att fixa tredje raka segern för Manchester United.

Efter två raka 4–0-segrar har Jose Mourinho inte haft någon större anledning att rotera i Manchester Uniteds startelva.

Men hemma mot Leicester fick Marcus Rashford flytta på sig till förmån för Antony Martial.

Hemmaelvan dominerade spelet mot Leicester från start, men i bortamålet spelade Kasper Schmeichel lika bra som pappa brukade göra på samma arena på 90-talet. I första stod han bland annat för en jätteparad på ett Juan Mata-skott och i början av andra halvlek läste han sönder Romelu Lukakus försök från elva meter (hans tredje straffräddning på fem försök) när han gick tidigt åt höger.

När hemmalaget stagnerade och Leicester backade hem allt mer skickade José Mourinho in Rashford i stället för Juan Mata – och efter bara tre minuter gav det resultat. Mikhitarijan slog in hörnan från höger och omarkerad kunde Rashford direktskjuta in den från straffpunkten.

– När jag får chansen har jag alltid bra självförtroende, säger han.

Inhopparna bakom allt

När sedan Leicester lyfte spelet i jakten på kvittering kom också 2–0. Återigen från inhoppares fötter. Inhopparen Jesse Lingaard hittade till inhopparen Marouane Fellaini som. i misstänkt offsideposition, styrde in bollen i mål.

Därmed är Manchester United ensamma med tre segrar i årets Premier League – med imponerande 10–0 i målskillnad. Klubbens bästa start på Premier League någonsin.

För Victor Nilsson Lindelöf finns det inte mycket som talar för att han närmar sig spel i Premier League. För tredje matchen i rad ledde mittlåset med Phil Jones och Eric Bailly tillsammans med David de Gea United till en hållen nolla. Något som Nilsson Lindelöf bevittnade från läktarplats.

