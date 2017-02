Wenger till fansen: Var mer som Tottenham

Arsenal är långt efter Chelsea i toppstriden och Arsène Wenger har ifrågasatts.

Nu uppmanar managern supportrarna att vara mer som lokalrivalens fans.

– I Tottenham är alla bakom laget. Vi måste göra exakt likadant, säger fransmannen.

Arsenal har inte vunnit Premier League sedan 2004 – och något titelfirande lär det inte bli efter den här säsongen heller.

Efter 24 omgångar är laget tolv poäng efter ledande Chelsea.

På senare tid har delar av lagets supportrar börjat tröttna på att se laget tappa i toppstriden – och i 3–1-förlusten mot Chelsea förra helgen vände sig en skara emot managern Arsène Wenger när man vecklade ut en banderoll med budskapet: ” Enough is enough. Time to go ”.

Fransmannen har stått vid rodret i ”Gunners” sedan 1996 och tidigare sagt att han tillsammans med klubben ska ta ett nytt beslut om sin framtid till sommaren.

”I Tottenham står alla bakom laget”

Nu svarar han de supportar som vänder sig emot honom och uppmanar dem att tills vidare göra som sina motsvarigheter i värsta rivalen Tottenham, som ligger tvåa i tabellen.

– Självklart har fansen höga förväntningar på oss, precis som jag själv har.

– Men du kan inte vara ett fan på tisdagen och sedan inte stå bakom laget nu på lördag. Det fungerar inte så, säger Wenger enligt Sky Sports.

Han fortsätter:

– Du har Tottenham. Där är alla på samma bana och alla ställer sig bakom laget. Vi måste göra exakt samma sak, även om vi kommer från två dåliga resultat.

Arsenal har förlorat två raka matcher mot Watford och Chelsea. På lördag tar laget emot Hull i den tidiga matchen hemma på Emirates Stadium.