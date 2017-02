Malmö FF nollat av Östersund

FAKTA

Sportbladets Michael Wagner är på plats i spanska Salou. Här är hans analys efter Malmö FF-Östersund, med lite extra fokus på de svenska mästarna.

Utropstecknet

Förlust igen för MFF! Pawel Cibicki har visserligen återvänt till MFF fulladdad med självförtroende och nya muskler, men som helhet var svenska mästarnas offensiv för blek mot ett imponerande Östersund. Tveksamheterna kring Malmö FF förstärks av okoncentrerat försvarsspel under den andra halvleken.

Frågetecknet

Det är tillåtet även för en jättetalang att ha en tyngre dag. Mattias Svanberg skapade starkt på egen hand (vann tillbaka boll) en målchans. Men hade lite för ofta problem med bollkontrollen denna blåsiga förmiddag. Utbytt i paus. Och som helhet: svenskarna mästarna mållösa två matcher i följd. Det luktar anfallsförstärkning på MFF.

Defensiven

MFF-nyförvärvet Lasse Nielsen har snabbt kommit in i det. Mittbacken är svårpasserad och med fina passningsfötter. Ett litet plus till Östersund fortsatt solida och tekniska lagbygge. Graham Potters 3–5–2-uppställning klarade sig bra trots MFF:s höga press under första 45 minuterna. Spännande att se vad godkände Tom Pettersson kan prestera med mer speltid. MFF:s Andreas Vindheim hängde sedan inte med när Ken Sema snurrade vid Östersunds mål som dunkades upp i nättaket av nyförvärvet Johan Bertilsson. Sedan fick ÖFK:s Bergqvist nicka in 2–0 i slutminuterna mot ett mycket passivt MFF-försvar.

Offensiven

Nämnde Cibicki kombinerade bra med Jo Inge Berget, men det var lite trubbigt i MFF-avsluten. Visst saknades en skadad Markus Rosenberg och Anders Christiansen (även han på skadelistan liksom Johan Wiland och Tobias Sana).

Snackisen

Gräset! Mycket tidigt på lördagsmorgonen bestämdes det att matchen mellan MFF och Östersund skulle flyttas från Salous hybridgräsplan till planen alldeles bredvid, med naturgräs. Borta var situationerna med spelare som halkade omkring. Naturgräs är fortfarande överlägset ett mindre bra hybridgräs uppenbarligen. Vilka som kan dra mest nytta av det i gräsdebatten hemma i Sverige återstår att se…

Michael Wagner

Malmö FF-Östersund 0–2 (0–0)

Målen: 0–1 (73) Johan Bertilsson (Sema), 0–2 (88) Douglas Bergqvist.

Malmö FF: 29. Fredrik Andersson-3. Anton Tinnerholm (ut 46), 24. Lasse Nielsen, 31. Franz Brorsson, 4. Behrang Safari 8 (ut46)-10. Magnus Wolff Eikrem (ut 62), 5. Erdal Rakip (73), 6. Oscar Lewicki, 32. Mattias Svanberg-15. Pawel Cibicki (73), 23. Jo Inge Berget (73).

Avbytare: Pa Konate (46), Carvalho (46) , Yotun (46), Vindheim (46), Bergqvist (62), Vagic (73), Adrian (73), Jeremejeff (73).

Östersund: 1. Aly Keita-6. Douglas Bergqvist, 25. Sam Mensiro (ut 46), 2. Tom Pettersson-19. Dennis Widgren, 10. Hossam Aiesh, 22. Brwa Nouri (62), 21. Fouad Bachirou, 17. Curtis Edwards-12. Ken Sema, 93. Saman Ghoddos (62).

Avbytare: Mukiibi (46), Fritzon (62), Bertilsson (62).