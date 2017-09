Göteborgs Adekugbe borta tre veckor

Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYR N

När IFK Göteborgs Sam Adekugbe fick utgå i en landskamp i helgen befarades att det rörde sig om en muskelbristning i låret.

Men nu kommer lugnande besked från IFK-lägret.

Det rör sig bara om en blödning och prognosen lyder att Adekugbe är tillbaka inom tre veckor.

Sam Adekugbe lånades under sommaren in från Vancouver för att förstärka IFK Göteborgs försvar under resten av säsongen – och har stått för solida insatser såhär långt.

I söndags satte således fansen morgonkaffet i halsen när det stod klart att kanadensaren under natten dragit på sig en befarad bristning i låret – detta i en träningslandskamp mellan Kanada och Jamaica.

”Bara” en blödning

Nu kommer dock lugnande besked från Blåvitt-lägret. Enligt fysioterapeut Calle Persson rör det sig ”bara” om en blödning.

– Positivt att det inte handlade om en bristning. Däremot är det en blödning i baksida lår. Den normala läkeprocessen säger tre veckor och det är vad vi har att förhålla oss till i nuläget, säger han till klubbens hemsida.

Adekugbe har hittills hunnit med sex matcher i den blåvita tröjan.